阿薩德政權倒台後　敘利亞國會時隔19個月首次召開會議

敘利亞新國會7月12日（周日）首次召開會議。2024年12月，現任總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）領導的反對派推翻了巴沙爾（Bashar al-Assad）政權。這是時隔19個月後，過度議會首度召開會議。



據路透社報道，沙拉在位於大馬士革的議會發表講話，敦促議員們「將議會建設成為負責任和稱職的典範」，並將其描述為「追求真理和正義的平台」。

2026年7月12日，敘利亞大馬士革，總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在新成立的人民議會首次會議上發表演說。（Reuters）

新國會被視為對沙拉在敘利亞建立具包容性新秩序承諾的考驗。敘利亞曾被阿薩德家族統治數十年，實行警察國家制度，而立法部門則被視為橡皮圖章。

總統沙拉支持最終舉行大選

根據該國的臨時執政安排，210個議席的議會中，三分之二的議員由地區選舉團於2025年選出，剩餘的三分之一則由總統沙拉於7月1日任命。

官員表示，這項制度是必要的，因為多年的戰爭導致數百萬人流離失所，這讓政府無法獲得準確的人口記錄或選民名冊。

批評者則認為，這項制度賦予行政部門對選舉過程的廣泛控制權。

沙拉表示，一旦基礎設施和文件準備就緒，他將支持舉行大選。

2025年頒布的臨時憲法聲明賦予議會有限的權力，而政府無需贏得議會的信任投票。

據報道，現時議會可以提出和批准法律。其任期為30個月，可連任，並在通過永久憲法和組織選舉之前行使立法權。

憲法宣言起草委員會成員阿瓦克（Abdel Halim al-Awak）以99票當選議長。

沙拉表示，議會將負責組成一個委員會來起草新憲法。

2026年7月12日，敘利亞首都大馬士革，新成立的人民議會成員參與首次會議。這是自前總統巴沙爾（Basha al-Assad）政權倒台以來首次召開國會會議。（Reuters）

沙拉曾是基地組織武裝分子，自推翻阿薩德政權以來，他重塑了敘利亞，與西方國家建立了密切聯繫，並誓言開啟自由的新時代。然而，他執政的第一年卻因親政府武裝人員與少數族裔成員之間的多次暴力衝突而陷入動盪。