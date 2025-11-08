英美兩國解除對敘利亞總統制裁　稱表彰阿薩德下台後治理進展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於11月10日會見首次到訪白宮的敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）。為此，美國和英國已於7日解除對沙拉的制裁，聯合國也在6日做出同樣決定。



路透社報道，美國國務院在聲明中表示，「這些行動是為表彰敘利亞領導層在前總統阿薩德（Bashar al-Assad）下台後所取得的進展。」聲明亦列舉了敘利亞在打擊毒品犯罪、消除化學武器、促進地區安全方面所做的工作。

2025年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾在沙特與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）進行過會面。（Reuters）

據美、英兩國發布公告，兩國同樣也解除對敘利亞內政部長哈塔卜（Anas Khattab）的製裁。沙拉和哈塔卜在解除制裁前，都曾因打擊伊斯蘭國和基地組織的行動而遭到金融制裁，其中美國還將他們列為「特別指定的全球恐怖分子」。

歐盟發言人周五表示，歐盟也計劃解除對沙拉的制裁，稱「我們仍致力支持由敘利亞主導、敘利亞人參與的和平且包容的過渡進程，以幫助所有敘利亞人建立更美好的未來，」此前歐方在五月解除了對敘利亞的經濟制裁，但與武器和安全相關的限制仍然有效。