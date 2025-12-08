阿薩德政權倒台一周年　敘利亞舉行閱兵式紀念

敘利亞迎來政權更迭一周年，官方在首都大馬士革舉辦慶典，全國其他地區也舉行慶祝活動。



路透社報道，敘利亞新領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）星期一（12月8日）在大馬士革倭馬亞清真寺（Umayyad Mosque）主持黎明禮拜，紀念阿薩德政權倒台一周年。

敘利亞通訊社報道，沙拉在禮拜上身着軍裝，與他去年指揮「沙姆解放組織」奪取首都時穿着相同。推翻阿薩德政權（Bashar al-Assad）後，沙拉在外交場合通常都穿西裝。

沙拉承諾，會建立一個公正而強大的敘利亞。他說：「從北到南，從東到西，我們會在真主庇佑下，重建一個強大的敘利亞，它的架構會與它的現在和過去相稱。」

官方慶典計劃在倭馬亞廣場舉行，民眾在12月8日前就已聚集在廣場歡呼慶賀。當天也舉行閱兵儀式。

在沙拉領導的過渡階段，敘利亞已開始推動重大變革，外交關係也在重塑。沙拉誓言，會用包容公正的秩序，取代阿薩德的殘暴警察國家。

聯合國敘利亞問題副特使羅西迪（Najat Rochdi）說，阿薩德政權的垮台，標誌着「數代人以來首次真正重塑國家未來的機遇」。

去年，沙拉帶領反政府武裝組織發動閃電攻勢，率先攻佔阿勒頗。一周年當天，阿勒頗街頭車輛鳴笛遊行，乘客揮舞着敘利亞新國旗。

阿勒頗（Aleppo）居民穆罕默德（Mohammed Karam Hammami）說：「我們開始熱愛這個國家了。以前我們並不愛它，總想着逃離這裏。」

2025年12月8日，敘利亞大馬士革正在舉行紀念阿薩德倒台一周年閱兵。圖為敘利亞新領導人沙拉倭馬亞清真寺（Umayyad Mosque）主持黎明禮拜。（Reuters）

敘利亞百廢待興，但在新政府組建期間，宗派暴力再次上演，已導致數百人喪生，並導致新一輪流離失所，加劇少數族群對沙拉政府的不信任。

東北部庫爾德人主導的行政當局，向敘利亞民眾致以周年賀詞，但以安全為由禁止集會，聲稱「恐怖組織」正加緊活動，企圖藉機作亂。

敘利亞的過渡期為四年，之後會舉行選舉。沙拉上周末在卡塔爾論壇活動上表明，雖然暴力事件頻發，但「當今敘利亞正處於最佳時期」。他也強調，會對肇事者追責。

2025年12月8日在敘利亞大馬士革，民眾參加紀念阿薩德倒台一周年閱兵，一名男子抱着一名身披敘利亞國旗的女孩。（Reuters）

自2011年以來，敘利亞戰爭已造成數十萬人喪生，數百萬民眾流離失所，約500萬人逃往鄰國成為難民。

聯合國難民署星期一說，自阿薩德政權垮台以來，除190萬境內流離失所者外，還有約120萬難民返鄉，但全球資金減少可能阻礙更多人歸返。

聯合國人道主義事務協調廳指出，敘利亞全境人道需求極為嚴峻，預計2025年會有約1650萬人需要援助。