美國中期選舉｜特朗普開展32天造勢行程　對共和黨勝選信心十足

美國中期選舉已進入倒數五周，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈，他將開展長達32天的旋風式巡迴拉票。當前民調顯示民主黨有望斬獲更多席位，特朗普此舉無疑將他個人及執政表現置於這場國會保衛戰的絕對核心。



路透社報道，11月3日的這場對決，將決定共和黨能否守住參眾兩院的半壁江山，抑或是民主黨將奪得主導特朗普任期最後兩年走向的主動權。

多項民調顯示，民主黨在眾議院選戰中處於領先，並正向參議院控制權發起猛烈攻勢。與此同時，油價飆升以及美伊之間持續的緊張局勢令美國民眾倍感焦慮。

然而，特朗普星期二（9月29日）在白宮外接受媒體採訪時，對共和黨的勝選前景展現出十足的信心，並對部分黨內同僚在競選衝刺階段刻意與他保持距離的苗頭嗤之以鼻。

2026年9月4日，美國南卡羅來納州艾肯市，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在民主黨中期選舉競選時，與選民和當地領導人舉行會議並發表演說。（Reuters）

特朗普說：「你們愛我，我也愛他們。」

特朗普講這番話時，共和黨籍眾議院議長詹森就站在他身邊。

特朗普告訴記者，他很快將開啟「整整32天」的巡迴行程，造訪多個州，包括本周前往德克薩斯州和俄亥俄州。

特朗普說：「你們要知道，他們都希望我去。我只有一個人，但他們都希望我去幫他們助選。」

這波密集的競選活動比特朗普幕僚最初預想的要晚。此前，白宮全年的排程在很大程度上被外交政策和伊朗戰爭所佔據。

一些共和黨籍候選人對特朗普助選表示歡迎，而另一些候選人面對艱難的政治局勢，側重於強調地方議題及自身過往的政績。

本文獲《聯合早報》授權轉載

