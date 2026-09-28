美國中期選舉｜專家：白宮或以外國干預為由扣選票　憂計票期亂局

距離美國中期選舉不足六周，多名選舉專家發出警告，指美國總統特朗普（Donald Trump）及其盟友或會利用投票結束後的「計票窗口期」，伺機散播選舉舞弊假消息、採取相關行政及法律行動等，放大公眾對選舉公正性的疑慮。



前國家安全委員會官員Caitlin Durkovich表示，政府過往在法庭上干預選票的行動受挫，所以不排除政府在選舉日過後的計票階段，以「外國勢力干預」為由，在缺乏法律依據的情況下扣押選票或投票設備。

儘管最高法院早前駁回特朗普政府限制郵寄選票的舉措，國土安全部仍向各州索取選民名冊，推動非法選民調查，有舉報人質疑該調查採用可疑數據，或存在違規行為。報道指，往屆選舉前，國土安全部和聯邦調查局（FBI）都會進入「安靜期（quiet period）」，以避免影響選舉結果，今年情況則並非如此。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在德州進行共和黨全國中期選舉大會演講後做出手勢。（Reuters）

特朗普政府屢次表示，如果沒有聯邦政府介入，2026年中期選舉便可能不合法。人權組織憂慮，這類說法缺乏證據，憂破壞民眾對選舉的信心。與此同時，負責選舉安全的「網絡安全和基礎設施安全局」（CISA）經費與人手遭大幅削減，給選務安全帶來隱憂。

無黨派非牟利組織布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）建議，各州選務官員應向公眾講解計票流程，鼓勵選民提早投票，減少後續爭議空間。