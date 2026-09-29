彭博：伊朗私下對美伊談判前景悲觀　料美11月中期選舉前難達協議

彭博社9月28日引述消息人士，稱伊朗官員私下對重開霍爾木茲海峽及結束美伊戰爭的談判前景感悲觀，料不會在美國11月3日中期選舉前與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府達成協議。



消息人士稱，伊朗和美國上週在紐約聯合國大會期間舉行的會談進展甚微，伊方甚至認為雙方在中期選舉後衝突升級的可能性很高。報道指，相關消息人士中，部份人曾聽取過伊朗官員的簡報。

2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

報道指，伊朗官員雖表示願意尋求外交解決方案，但不相信特朗普政府會遵守協議；華府同樣不信任伊朗，美媒此前指特朗普告知幕僚，計劃在11月中期選舉後，恢復對伊朗的轟炸。

一名匿名的美國官員表示，除非有關伊朗核問題得到解決，否則美方不會與伊朗達成協議。不過，該官員表示，特朗普願意在相關問題取得具體進展的基礎上，給予伊朗制裁減免及解凍其被凍結的資金。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

外媒此前報道，美伊間接會談已於週一展開，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）已率領伊朗代表團於紐約與美伊談判調解方會面，討論當前最新的局勢。

特朗普同日被問及與伊朗的談判時提到，美國代表一直在與調解方接觸，惟拒絕透露談判內容，僅強調「美國會贏...... （結果）很快就會見分曉」。