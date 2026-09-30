把瀕危綠海龜當坐騎！烏克蘭網紅手抓幼龜騎海龜惹全網公憤

一對來自烏克蘭的網紅情侶近期在社交媒體上遭到炎上，主因是他們拍下了自己「騎着正在產卵的海龜背上」並沿海灘行進的離譜影片，後續還上傳到網上炫耀，傷害野生動物且脫序的行徑立刻引來猛烈抨擊，最終這對情侶公開道歉。



網紅情侶「坐龜背」畫面曝 拍片炫耀遭炎上

《紐約郵報》報道，現年32歲、在Instagram上有20萬名追蹤者的健身網紅奧萊尼克（Vadym Oleynik）和擔任美容醫生的伴侶克拉夫琴科（Olena Kravchenko）近期前往阿曼沿海觀光勝地拉斯哈德（Ras al Hadd）旅遊，據稱當地是多種海龜上岸產卵的重要棲息地。

一對來自烏克蘭的網紅情侶，拍下了自己「騎着正在產卵的海龜背上」的影片。（X@ifpost47）

縱使當時有負責管理該地點的環保志工在場，奧萊尼克和伴侶卻認為這是個戲弄海龜的絕佳機會，在他們Po上網路的照片中，只見兩人輪流坐在1隻倒楣的海龜背上，更離譜的是，當時這隻海龜正忙着產卵。

網紅夫妻騎產卵海龜拍片炫耀▼▼▼

不只如此，畫面中還可以看到奧萊尼克手裏抓着1隻剛孵化出的小海龜，同時試圖在海龜背上保持平衡。影片曝光後瞬間引發眾怒，網友們紛紛痛批

「真是令人作嘔的人渣！」

「他們為了取樂而虐待了1隻溫順、無辜的動物，他們應該受到懲罰！」。



根據當地媒體報道，阿曼環境管理局已介入處理此事，並強調奧萊尼克的行為違反了《野生動物保護法》，並稱已對涉事人員採取了「必要的法律行動」。雖然有消息稱奧萊尼克和伴侶已被拘留，但尚未得到證實，且兩人在事件發生後仍繼續上傳照片，而奧萊尼克已就自己的行為致歉稱「我沒看到規則，我犯了錯，向大家道歉」。

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