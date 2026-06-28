新疆剛出世7日小馬遭遊客無人機追趕 受驚狂奔炸肺死亡
撰文：盛昀
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據《荔枝新聞》報道，新疆一隻剛剛出生7日的小馬被遊客無人機追趕拍攝，驚嚇狂奔後炸肺死亡。小馬駒的主人牧民熱那提·阿里木江稱，希望遊客可以文明出遊，不要用無人機驚擾草原牲畜。
新疆巴音郭楞牧民熱那提·阿里木江稱，6月25日，他在找馬時聽到鄰居說有遊客用無人機追趕馬群。當他趕過去時，發現自家剛剛出身7日的小馬駒已經躺在地上走不動了，小馬駒還曾被無人機追趕到河裏，渾身都是濕的。
牧民將小馬駒帶回照料，但小馬還是因為肺部負荷過載引發炸肺，最終不幸死亡。熱那提·阿里木江呼籲遊客文明出遊，不要用無人機驚擾草原牲畜。不少網民亦關注到事件，希望可以追責：「嚴懲這些不文明遊客。」「好好監管無人機了，可憐的小馬。」「給小馬一個交代，剛出生就沒命了，多可惜。」
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