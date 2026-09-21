麻省現極罕見「野生雙頭龜寶寶」　頭部發育完整　體重僅5.2克

美國麻薩諸塞州鱈魚角（Cape Cod）近日驚喜發現一隻極為罕見的「雙頭龜寶寶」！這隻重量僅5.2公克、體型甚至只有「兩手指寬」的鑽紋龜幼龜，因患有極罕見的基因突變，天生長了兩隻獨立且能運作的頭顱。保育團隊將這隻難得一見的小傢伙照片公開後，迅速在社交平台上引發討論，網友紛紛直呼「可愛爆表」、「根本是神獸等級」。



5年僅見一次！ 基因突變釀「雙頭異象」

美國麻薩諸塞州鱈魚角發現一隻極為罕見的「雙頭龜寶寶」。（FB@Cape Wildlife Center）

根據報道，這隻幼龜是由野外野生動物保護區發現後，緊急送往麻省「鱈魚角野生動物中心」（Cape Wildlife Center）進行照護與檢查。醫療團隊確認該幼龜患有名為「雙頭畸形」（Bicephaly）的罕見發育異常，這代表同一具軀體上擁有2個發育完整的頭。

動物中心在臉書（Facebook）興奮地表示：「真的讓人忍不住多看兩眼！我們的獸醫團隊正密切監測這個小傢伙，了解牠的兩隻頭與身體如何協調運作。在過去5年中，我們僅見過2宗雙頭案例，這對團隊來說無疑是極其罕見且珍貴的經驗。」

僅5.2公克、兩指寬！被列為瀕危物種

從野生動物中心發布的照片可以看到，這隻雙頭龜寶寶的體格極為袖珍，放在手掌上幾乎只有兩隻手指的寬度，秤重結果更只有5.2公克。

這隻雙頭龜寶寶，放在手掌上幾乎只有兩隻手指的寬度。（FB@Cape Wildlife Center）

事實上，鑽紋龜（Diamondback Terrapin）目前已被列為麻薩諸塞州《瀕危物種法案》（MESA）保護下的「受脅物種」。保育人員指出，雖然過去曾遇到類似狀況，但每一次案例都提供了深入研究此類奇特動物解剖與生理結構的寶貴機會。「目前團隊正在密切觀察牠的食慾、生長速度與日常行為。」

2021年曾現「六隻腳雙頭龜」 團隊看好存活率

野生動物團隊補充提到，早在2021年10月，新英格蘭野生動物中心也曾發現過一隻雙頭鑽紋龜，當時該隻連體龜甚至擁有「六隻腳」，且兩隻頭的連體分界比這次發現的更為明顯。

專家表示患有這種罕見基因狀況的野生動物通常壽命較短，但這類小龜表現出的生命力相當頑強。（FB@Cape Wildlife Center）

專家表示，就像人類的連體嬰一樣，患有這種罕見基因狀況的野生動物通常壽命較短、生活品質較差，但這類小龜表現出的生命力相當頑強，

牠們展現出來的活力，讓我們看到了非常樂觀的希望！

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