伊朗貨幣兌美元再創歷史新低　凸顯美國打壓下經濟陷入困境

美國海上封鎖與新增制裁令伊朗經濟加速下滑，伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率於9月29日跌至歷史新低，突破1美元兌250萬里亞爾的水平，深刻反映中東戰爭如何持續侵蝕伊朗經濟。



美聯社報道，伊朗貨幣兌美元原本的歷史低點是在9月2日創下，當時跌到220萬里亞爾。伊朗經濟原本已因國際制裁而多年來窘迫，今年美伊戰爭爆發後，伊朗又遭到美國對其石油出口實施海上封鎖及新一波措施的制裁，國家經濟如自由落體般走下坡。

美國政府週二宣布，對伊朗、香港及巴基斯坦 10 名個人和實體實施制裁，指其涉嫌為伊朗國防部採購武器部件。這是美方對伊朗經濟打壓行動的一部分，財政部長貝森特（Scott Bessent）表示「絕不容忍任何對伊朗政權的支持，並將繼續查明、揭露和孤立伊朗的幫兇。」

圖為伊朗貨幣里亞爾紙鈔。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）及其高層幕僚堅持認為，伊朗經濟無法再承受衝突的衝擊太久；他們並曾表示，相信伊朗終將被迫投降。

國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前接受霍士新聞（Fox News）訪問時也說，伊朗經濟正走向「巨大災難」。他說：「當你使他們無法販售石油或因為受到制裁而拿不到錢，這不只讓他們受到懲罰，也阻止他們能夠取得資金來用於試圖殺害美國人、世界各地其他人和他們的人民，或是用於打造武器來威脅世界，以及最終發展成核武計畫。」

2026年9月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在紐約市舉行的第81屆聯合國大會（UN General Assembly）簽署儀式期間，向媒體發表講話。（Reuters）

儘管特朗普早前已拒絕伊朗提議的「7天停火方案」，但有美國官員透露，調解員正在促成美伊達成停火協議以開放海峽。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）最新表示，與美國就重開霍爾木茲海峽的間接談判已「更加嚴肅」，卡塔爾作為調解人將向美方轉達建議，再轉達德黑蘭決定。