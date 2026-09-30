美財政部制裁10名包括香港的個人及實體　涉助伊朗採購武器及零件

撰文：蕭通
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美國財政部9月29日宣布對10名個人和實體實施新的制裁，當中包括位於中國、香港和巴基斯坦的個人和實體。美國政府稱，他們幫助伊朗採購武器和零件。

2023年1月20日，美國華盛頓，美國財政部大樓外牆上展示財政部（Department of the Treasury）銅印。（Reuters）

路透社報道，美國財政部表示，制裁旨在削弱德黑蘭當局重建武器計劃的能力，並提高支持其採購的行動者成本。

被制裁的包括：伊朗國防部暨武裝部隊後勤局駐北京代表Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai，他被指代表伊朗在中國協調採購成品武器系統和軍民兩用部件。

此外，在香港註冊成立的EC Mojo Technology Co Limited，以及該公司駐中國的代表李芬（Li Fen，又名 Kirah Lee）亦在名單之列，該公司被指為伊朗提供電子零件。

財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，財政部絕不容忍任何對伊朗政權的支持，並將繼續查明、揭露和孤立伊朗的幫兇。

2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）抵達位於紐約市的摩根大通總部（JPMorgan Chase），與中國國務院副總理何立峰會面。（Reuters）
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