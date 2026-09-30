杜拜飛以色列客機高空驚魂曾急降　乘客：一機師遭捅刀　艙內有血

杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、航班編號為FZ1073的客機發出緊急訊號，並改變航向，最終降落在沙特阿拉伯，以色列政府指並非劫機事件。事件仍待調查。

追蹤數據顯示客機曾急降，在半分鐘時間內下降約1.4萬英呎，外媒其後引述以色列方面的消息人士指，事件由機師打架衝突引起。有乘客之後向以色列傳媒稱，事發時聽到尖叫，一名機師曾遭捅刀，「駕駛艙內有血」，部份乘客協助制服襲擊者。



現場照片顯示，有乘客的衣服上沾有血跡：

追蹤航班數據顯示，該客機在沙特阿拉伯西北部上空時，曾在約29秒內由30,875英呎，降至16,750英呎，即下降約1.4萬英呎。客機其後發出緊急訊號。在訊號發出後，以色列出動戰機緊急升空。

一名乘客向以色列電視頻道Channel 12稱，「我們在飛機上聽到尖叫聲，隨後駕駛艙門打開，我們看到血，有人用摺刀（pocketknife）刺傷機師。」

女子稱以色列籍乘客協助制服攻擊者，「我們當時在祈禱...... 在某些時刻，我們以為自己活不了了。」

2026年9月30日，杜拜航空客機突然改變航向，圖為其路線圖（Flightradar24.com/Handout via REUTERS）

另一名乘客同樣稱事發時聽到尖叫，「據我們所知，其中一名機師遭捅傷，且傷勢嚴重，導致飛機失控。飛機開始快速俯衝，非常可怕。」

路透社也引述女子Yasmin Abu Kasis稱，她的女兒Miriam當時在機上，Miriam聽到叫喊聲，看到一名男子持刀將機師按倒在地，而且到處都是血。

該航班編號為FZ1073，機上有超過100名乘客。客機目前緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk）的機場。杜拜航空隨後表示，航班在飛行途中發生「事件」，現時客機已降落，所有乘客安全。

《以色列時報》指，根據航班追蹤數據，該客機當時先發出「7700」代碼，即國際緊急訊號，隨後不久，該機又發出7500代碼，由於該代碼意思為遭遇劫機或非法干擾，引發是否發生劫機事件的疑慮，之後客機再轉回7700代碼。

以色列總理辦公室表示情況已受控，正採取一切措施，確保以色列籍乘客安全回國。