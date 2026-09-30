內塔尼亞胡：有跡象表明以色列於10月27日大選前或面臨襲擊

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月29日表示，有跡象表明敵人可能在10月27日以色列大選前，對以色列發動襲擊，惟未有進一步說明相關具體情況。



內塔尼亞胡周二在以色列一個空軍基地發表視像講話時稱，「我們掌握的跡象顯示，敵人企圖在大選前對我們發動襲擊。」他警告這些敵對勢力說，「我要向你們傳達一個信息：不要招惹我們——無論現在還是將來。無論何時何地，我們的『長臂』都能觸及你們。」

內塔尼亞胡指出，以色列目前仍在多條戰線開展軍事行動，包括加沙地帶及黎巴嫩，過去數周以軍在加沙擊斃百多名恐怖份子。

2026年8月15日，加沙城（Gaza City）有建築物遭以軍空襲後受損。（Reuters）

近期，內塔尼亞胡曾多次在以軍正式發布消息之前，就重大軍事行動發表評論。

另據以媒表示，下月底舉行的以色列國會選舉，將會是該國近40年來首次按計劃、而非提前舉行大選。