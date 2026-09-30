史上最強超級聖嬰恐現身　世界氣象組織：極端天氣持續至明年2月

世界氣象組織（WMO）最新預警，厄爾尼諾已穩固形成並將在未來數月內顯著增強，全球極端天氣風險或延續至2027年。同時，中國國家氣候中心9月29日表示，海面溫度將在11月達峰值，若成真將創有記錄以來最強「超強厄爾尼諾」（Super El Niño）。



WMO預測顯示，強厄爾尼諾將改變全球降雨與氣溫模式，加劇洪水、乾旱和極端高溫風險，9至11月幾乎所有陸地氣溫偏高，同時首次明確預警厄爾尼諾持續至2027年2月的可能性「接近100%」。

WMO又指，厄爾尼諾通常每隔2至7年發生一次，導致東太平洋海水溫度升高，擾亂大片降雨模式，導致部分地區遭受乾旱或洪災影響。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，地球「正處於極端天氣的危險區域」，須在風險與氣候行動間賽跑。

2026年1月29日，美國紐約市，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行新聞發布會，闡述2026年的工作重點。（Reuters）

另據路透社報道，中國國家氣候中心（National Climate Centre）指出，赤道中東太平洋自今年5月開始出現聖嬰狀態，之後海表溫度指數快速攀升。中國氣象部門表示，9月以來當地海溫持續升高，預計11月左右達到峰值，海溫指數可能來到3.2至3.5度，若成真，將創下有觀測紀錄以來的最高水準。

值得注意的是，這波聖嬰的影響可能不會隨着海溫達到高峰立即結束。中國氣象單位表示，聖嬰今年已對中國汛期造成明顯影響，後續仍可能持續牽動中國及全球氣候，影響時間從今年秋冬一路延續到明年春夏。

從全球來看，聖嬰往往與全球平均氣溫升高及降雨型態改變有關，部分地區可能面臨乾旱，另一些區域則可能出現較多降雨甚至洪災。路透社日前也指出，目前這波聖嬰發展迅速，可能成為有紀錄以來最強的一類事件之一，並增加全球極端高溫、乾旱、洪水及農業損失等氣候風險。