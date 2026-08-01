世界氣象組織：超強厄爾尼諾疊加印度洋偶極　或增乾旱山火等風險

聯合國的世界氣象組織（WMO）7月31日警告，厄爾尼諾現象將在8月至10月間持續增強，演變為超強厄爾尼諾，加上另一氣候現象印度洋偶極（Indian Ocean Dipole），兩兩疊加可能加劇對本區域的氣候影響，提高乾旱、洪水和山火風險。



世界氣象組織預測，太平洋中東部海面溫度將持續攀升。最新監測顯示，中東部海面平均溫度已比正常水平高出攝氏3度，出現時間之早與溫度之高均打破歷史紀錄。幾乎全球所有陸地在10月前都將承受高於常年水平的高溫。

世界氣象組織還預計，印度洋偶極現象將在近期進入正極階段，導致印度洋西部海溫升高、靠近東南亞的東部海溫降低。

這張於2026年6月18製作、題為「厄爾尼諾」的圖表中，顯示厄爾尼諾現象在6月至 8月期間發生的機率為80%。（Getty）

當厄爾尼諾和印度洋偶極正極共振疊合，將劇烈放大對本區域尤其是印度洋盆地周邊的氣候衝擊，引發更頻繁且嚴重的乾旱、洪水及山火風險。例如印度的季風降雨已遠低於平均水平，中美洲、加勒比海、歐洲和非洲等地的乾旱與酷熱也將惡化。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）7月31日在聯合國總部舉行的記者會上強調，氣候危機已進入極速發展階段。他直言，厄爾尼諾現象正在給已經燃燒的地球火上加油，將世界推向未知領域。

古特雷斯稱：「在兩個月前，我曾經警告厄爾尼諾現象已逼近門口。如今，它不僅登堂入室，還在不斷推高氣溫。」

古特雷斯指出，全球剛經歷了一個極端天氣頻繁的夏天，西班牙和法國等地暴發末日般的野火，熱穹頂（heat dome）奪走數以千計人的性命，他說：「但根據最新科學研究，這只是熱身而已。」

這張攝於2015年11月30日的照片中，可以看到位於瑞士日內瓦的世界氣象組織（WMO）標誌。（Getty）

全球氣候危機急速惡化，古特雷斯呼籲各國趕緊採取行動制定高溫應對方案和預警系統，保護民眾免受高溫侵害；同時，各國也應扭轉導致全球變暖的化石燃料使用趨勢，停止助長當前危機。

面對日益嚴峻的威脅，世界氣象組織正加速調配全球預警訊息與支援服務，協助各國預先防範並最大程度減輕災害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

