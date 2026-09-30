中東戰火下中國造船業增長　上半年接單增2.7倍　全球份額攀至82%

美國對伊朗動武令霍爾木茲海峽事實上被封鎖，依賴中東原油的亞洲國家爭相訂造油輪，促使中國造船業今年上半年新接訂單增至上年同期的2.7倍，全球市場份額攀至82%。



據日本經濟新聞9月18日報道，中國船舶工業行業協會統計，1至6月中國新接訂單達1.2106億載重噸，全球份額較上年同期提高14%。全球最大造船企業中國船舶集團旗下核心企業同期接單2245萬載重噸，增至2.3倍；民營船企恒力重工上半年接單207艘，已超過2025年全年的115艘，截至7月全球油輪建造合同量已刷新全年歷史紀錄。

美伊達成初步停戰協定，霍爾木茲海峽預計恢複通行後，未來幾周將有大量原油湧向亞洲各國，或讓此前已尋獲替代來源的煉油廠，反而因此滿載。（Reuters）

美國貿易代表辦公室曾針對中國建造船舶徵收進港手續費，一度令中國造船業在2025年夏末陷入停滯；惟美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同年秋季決定，因中美貿易摩擦暫停實施該制度一年，觀望的海運公司年底即恢復下單。

美國海軍情報局調查顯示，美國造船能力甚至不到中國的0.5%。截至6月底，中國造船業手頭工程量達3.6325億載重噸，按2025年完工量計相當於7年工程量。