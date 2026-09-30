印度大學爆校園強姦案傳言　數百人縱火堵路示威　警方調查｜有片

印度旁遮普（Punjab）一所大型私立大學拉夫里科技大學（Lovely Professional University，簡稱LPU）因校園強姦傳言引發暴力示威，導致學校要停課10天，當地警方正立案調查。



據英國廣播公司（BBC）報道，該校學生的WhatsApp群組中於週末散發傳言，指一名女學生23日在一棟宿舍內或附近遭到性侵，隨後引發廣泛討論，人們紛紛指疑犯是水管工、油漆工和建築工人等，並指責校方在接獲通報後並未採取行動。

隨著消息發酵，人群開始聚集，數百名示威者最終湧上旁遮普邦的主要幹道，造成交通堵塞逾15小時，又出現縱火、石塊襲擊警車等亂象。

+ 1

警方應抗議者要求立案，並成立七人特別調查組，惟未有學生提供受害者或施暴者具體資訊，閉路電視影片亦未見襲擊證據，警方指目前「無法證實強姦是否發生」。

校方堅稱社交媒體上的說法不實且毫無根據，但未能緩解焦慮情緒，學生們紛紛離開校園，目前課程暫停10天、考試延期。

據報道，一些學生表示示威活動最初是和平進行的，並將部份暴力事件歸咎於校外人員，又指看到了戴著面具和身份不明的人。LPU高層Rashmi Mittal亦認為有校外人員推動暴力事件，稱「學生們做不到這樣」。