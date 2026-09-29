印度6歲女童庭院玩耍遭花豹襲擊拖走　搜救2小時驚見屍體遭棄豆田

印度日前發生一宗令人心碎的慘劇。在印度古吉拉特邦朱納格特縣（Junagadh）的德基亞爾村（Dedkiyal），一名年僅6歲的女童在自家庭院玩耍時，竟遭一隻潛伏在身後的花豹以迅雷不及掩耳的速度猛撲襲擊，隨後被拖入陰影中咬死。監視器記錄下恐怖瞬間，畫面曝光後引發社會震撼。



家人發狂搜尋2小時 驚見冰冷遺體棄置豆田

綜合外媒報道，被害女童為6歲的普莉莎．索蘭基（Prisha Solanki）。監視器畫面顯示，花豹當時悄悄尾隨在女童身後，趁其不備閃電襲擊並將她拖走。家人發現孩子瞬間消失後焦急萬分，與當地村民展開長達2小時的搜尋，最終在附近的黃豆田中，找到了普莉莎已被咬死的冰冷遺體。

印度一名年僅6歲的女童在自家庭院玩耍時，遭一隻潛伏在身後的花豹襲擊。（X@PTI_News）

花豹襲擊女童並拖走，恐怖的一幕被監視器拍下：

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當地森林部接獲通報後火速派員趕赴現場，並在周邊區域緊急設置了8個鐵籠，同時展開大規模巡邏與追蹤，誓言逮捕這隻咬死人的花豹。然而，這隻花豹目前仍處於逃逸流竄狀態，官方除加速處理對家屬的撫恤金事宜外，也強烈呼籲當地居民夜間切勿出門。

印度「豹患」頻傳 老翁睡夢中遭撕咬拖走

事實上，隨着棲地破壞、人類活動範圍擴張以及野生動物數量增加，印度近年來的花豹襲擊事件呈現爆發式增長。

2024年7月，北方邦一名88歲老翁拉姆．亞達夫（Ram Yadav）在自家陽台睡覺時，遭花豹悄悄靠近並猛力撲咬，老翁在尖叫聲中被拖走，送醫後因頸部傷勢過重不治身亡。

同月，北印度一家酒類專賣店突遭猛豹闖入，25歲店員遭其利爪嚴重抓傷手部、肩膀與鼻子，另有兩人受傷。官方歷經5小時圍捕才以發射麻醉針將其制服。

根據印度國家花豹數量評估，目前全印度的花豹數量已高達約13,800隻。

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