印度收緊食品警示標籤建議　鹽、糖、脂肪一項超標即須紅色警示

印度收緊包裝食品警示標籤建議，鹽、糖或脂肪其中一項超標，產品即須貼上紅色警示符號，令1,000億美元（約7,800億港元）規模的食品業受挫，業界認為，此舉或可能令本身靠顏色分辯非素食材料標示的顧客感到混淆，因此入稟法院要求政府重新考慮措施。



據路透社9月24日報道，印度食品安全與標準局向最高法院稱，警示標籤將一次過全面推行，並在六角形警示符號標明超標成分；該局約四個月內訂例，其後業界有365日自願實施期，屆時強制執行。早前方案只要求兩項營養素同時超標才須警示，該做法被倡議人士批評過寬。

資料照片：2021年3月16日，在印度孟買一家信實超市內，一名工作人員正在貨架上整理雀巢美極泡麵和信實牌Snac tac方便麵。（Reuters）

當局另規定，含人工代糖的食品及飲品須在包裝正面標示代糖警示，不再印於背面。印度正掀起空前食品安全整頓，包括突擊查察食肆；路透社上月報道，政府曾在可口可樂及支持雀巢、百事的團體遊說下選用較寬鬆制度，引發爭論。

業界人士稱，不少傳統甜品及薯片、可樂在新規下或須貼紅色警示；代表環球及本地企業的全印食品加工商協會向最高法院表示，大量流行產品恐被警示符號覆蓋，損害印度食品的國際形象。