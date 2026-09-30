杜拜飛以色列客機喋血案　機尾損毀　傳以方要求停飛杜拜航空航班

杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、航班編號為FZ1073的客機在發出緊急訊號後，降落在沙特阿拉伯，據以媒指，副機師疑在飛行途中襲擊機長，兩人皆受傷送院。

航機曾在混亂期間曾經急降，現場圖片顯示飛機機尾方向舵（rudder）損毀，專家指很可能是因飛機曾急劇俯衝引致。以媒報道，以色列交通部長已要求停飛杜拜航空赴以色列的航班。以色列國安部長則揚言須加強在整個地區的軍事行動。



《以色列時報》報道，飛機降落在沙特後，現場照片可見垂直尾翼上的方向舵損壞。

報道引述以色列國家安全總局（Shin Bet）前飛行安全部門主管Arik Zer表示，損壞原因很可能是飛機曾急劇俯衝，他稱這種損壞不會是由外部物體撞擊飛機造成。

追蹤航班數據顯示，該客機在沙特阿拉伯西北部上空時，曾在約29秒內由30,875英呎，降至16,750英呎，即下降約1.4萬英呎。客機其後發出緊急訊號。

客機最終緊急降落在沙特阿拉伯，現場影片顯示乘客一度拍掌慶祝安全抵達：

以媒報道在這次事件中，副機師疑在飛行途中襲擊機長，有乘客向以色列傳媒講述，事發時聽到尖叫，看到一名機師遭捅刀，部份乘客協助制服襲擊者。

一位名叫Daniel的乘客向以色列第12頻道（Channel 12）講述「飛機當時簡直是在瘋狂地俯衝和旋轉…… 那種感覺就像是完了，一切都結束了。9·11事件重演了。」他認為這次是一宗恐襲事件。以色列官方目前未正式定義事件的性質，仍在調查中。

2026年9月30日，杜拜航空客機從杜拜起飛，原定飛往以色列特拉維夫，最終緊急降落在沙特塔布克（Tabuk）的機場（Anadolu via Getty Images）

以媒：以方要求暫停杜拜航空飛往以色列航班

以媒並指，以色列交通部長Miri Regev已要求暫停所有杜拜航空（flydubai）飛往以色列的航班，並要求民航局調查阿聯酋是否違反與以色列簽署的航空協議，該協議規定只有持有與以色列有外交關係的國家護照的機師，方可在以色列降落。

根據以媒指，遭調查的副機師為阿曼人，機長則是阿聯酋人。

以色列國安部長：須加強在整個地區軍事行動

以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）稱，事件顯示以色列須加強在整個地區的軍事行動，揚言「安全方針須提升到一個新高度…… 絕不能停下腳步」，他主張須繼續行動，直到在伊朗、黎巴嫩、約旦河西岸取得「徹底勝利」。