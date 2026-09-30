杜拜航空飛以色列客機爆恐襲未遂案　以方：施襲機師圖墜毀飛機

杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、航班編號為FZ1073的客機發出緊急訊號，並改變航向，最終降落在沙特阿拉伯。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）30日下午表示，事件中為一名機師攻擊另一名機師，施襲者顯然意圖讓飛機墜毀。以方判定事件屬企圖恐襲。根據以媒較早前引述消息人士指，施襲者為副機師，疑在飛行途中襲擊機長。



內塔尼亞胡表示「在飛往以色列的途中，一名機師刺傷另一名機師，並企圖讓載有乘客的飛機墜毀。」他指乘客與機組人員合力制服試圖破壞飛機系統的施襲者，另有機組人員進入駕駛艙，成功穩定飛機。他指施襲的機師已遭拘捕，正接受沙特部門的盤問。

以色列防長卡茨（Israel Katz）之後也發表講話，稱以方判定事件屬企圖恐襲，他稱「根據我們掌握的初步資料，這名恐怖分子只有一個企圖：讓載有所有乘客的飛機墜毀。」

2026年6月15日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，宣布美伊達成停火協議。（Reuters）

《以色列時報》較早前報道，一名以色列高級官員向第12頻道（Channel 12）稱，該航班避免了一場「極其嚴重的災難」。

報道引述該匿名官員指，副機師正接受調查，因愈來愈有跡象表明，他可能想試圖控制飛機並將其墜毀。以媒報道，遭調查的副機師是阿曼人，機長則是阿聯酋人。

現場照片顯示，有乘客的衣服上沾有血跡：

以媒報道在這次事件中，副機師疑在飛行途中襲擊機長。有乘客後來向以色列傳媒講述，事發時聽到尖叫，有一名機師曾遭捅刀，「駕駛艙內有血」，部份乘客協助制服襲擊者。

杜拜航空僅證實駕駛艙內發生「衝突」，值班機組人員成功控制局面，將飛機安全降落至沙特，該航空公司強調事件的根本原因和動機尚不清楚，仍有待正式調查。

追蹤航班數據顯示，該客機在沙特阿拉伯西北部上空時，曾在約29秒內由30,875英呎，降至16,750英呎，即下降約1.4萬英呎。客機其後發出緊急訊號。在訊號發出後，以色列出動戰機緊急升空。

該航班編號為FZ1073，機上有約174名乘客，大部份為以色列人。客機目前緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk）的機場。杜拜航空隨後表示，航班在飛行途中發生「事件」，現時客機已降落，所有乘客安全。

2026年9月30日，杜拜航空客機突然改變航向，圖為其路線圖（Flightradar24.com/Handout via REUTERS）

航機一度發出「劫機」緊急訊號

《以色列時報》指，根據航班追蹤數據，該客機當時先發出「7700」代碼，即國際緊急訊號，隨後不久，該機又發出7500代碼，由於該代碼意思為遭遇劫機或非法干擾，引發是否發生劫機事件的疑慮，之後客機再轉回7700代碼。

以色列總理辦公室表示情況已受控，正採取一切措施，確保以色列籍乘客安全回國。

以媒又指，事發時機上有兩名穿便服的機師坐在機尾位置，有乘客指「我向他們大叫，讓他們跑去控制飛機」，最終兩人協助把客機降落在沙特。英國廣播公司（BBC）引述機上乘客指，該兩人為替補機師，原定執飛隨後的航班，其中一人是英國人，另一人也來自歐洲。