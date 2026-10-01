杜拜航空喋血案｜印度機長獲兩總理盛讚英雄　原為家族事業學紡織

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷印度機長事件，機長在重傷倒臥血泊中奮力解鎖駕駛艙門後，乘客與其他機組人員才得以衝入合力制伏行兇的副機師，最終令班機得以在沙特緊急降落。印度總理莫迪（Narendra Modi）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）均盛讚印度機長馬赫查爾（Smit Machchhar）為英雄。

據路透社報道，馬赫查爾入行較晚，原本修讀紡織專業，準備繼承家族企業，直到19歲參加航空研討會時才對飛行產生熱情，後成為飛行員。



莫迪內塔尼亞胡發文稱讚

路透社報道，內塔尼亞胡在社交平台X上發文稱：「他挽救了174人的生命，其中包括以色列公民和其他國籍人士。所有乘客都已脫離危險。」

莫迪亦在X上發文讚揚，「面對極度危險，儘管身受重傷，他仍展現出了巨大的勇氣和保護他人生命的堅定決心。他的英勇之舉挽救了數百人的生命，避免了一場重大悲劇。」

飛行員並非最初理想

雖然擁有約15年的職業生涯和近9750小時的飛行記錄，但馬赫查爾踏足航空業的時間相對較晚。

馬赫查爾在2025年接受採訪時曾表示：「與如今許多其他飛行員不同，航空並不是我兒時的夢想。它是在我人生的較晚階段才出現的。」

2026年9月30日，杜拜航空客機發生企圖恐襲案緊急降落在沙特，之後再有客機把乘客載往以色列特拉維夫，圖為客機快將抵達特拉維夫時（Reuters）

馬赫查爾原本修讀紡織工程課程，打算繼承家族生意，接着在孟買的威林卡管理學院（Welingkar Institute of Management）攻讀管理學。而正是在那裏，大約19歲的馬赫查爾參加了一場航空研討會，自此成了一位航空迷。

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷印度機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙特。圖為印度飛行員馬赫查爾（Smit Machchhar）。（Reuters）

馬赫查爾隨後在新西蘭接受飛行訓練，加入印度航空公司SpiceJet，並一步步晉升為負責指導年輕飛行員的航線訓練機長，後在2022年加入杜拜航空。

從業至今，他曾面臨緊急醫療狀況、飛行途中改變航向，也曾因看似微不足道的技術問題而推遲起飛。他說：「延誤並不是問題所在。只要你能平安走出飛機，那才是我最在意的。」