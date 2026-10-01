美國田納西州200年來首名女死囚處決失敗　連受兩劑注射仍存活

美國田納西州近200年來首次對女性囚犯執行死刑，但這名女子在接受兩劑死刑注射後仍存活，隨後被送往醫院治療。



綜合外電報道，美國最高法院星期三（9月30日）裁定，田納西州可以對50歲的囚犯派克（Christa Pike）執行死刑。

派克是美國現代死刑制度下，田納西州唯一因未成年時期所犯罪行而被執行死刑的人。

執行程序當晚在納什維爾的里弗本德（Riverbend）最高安全級別監獄實施。

然而，在接受兩劑致死量苯巴比妥（pentobarbital）後，派克似乎仍未死亡。見證者目睹一輛閃爍警示燈的救護車駛離監獄。

美國廣播公司（ABC）地方電視台記者是死刑見證者之一，她表明：「我在田納西州見證過五次死刑執行。今天的情況完全不正常，也絕非慣例。」

圖為美國田納西州200年來首名女死囚派克 (Christa Pike)。（Reuters）

派克的律師星期三晚上說，田納西州「未能依法執行死刑」，派克「正在附近的一家醫院接受治療」，她的具體情況目前還不清楚。

律師聲明說：「派克女士此前表達的擔憂已被證實屬實：靜脈穿刺困難、靜脈破裂、戊巴比妥失效，以及在不可避免發生意外時缺乏緊急醫療救治。這一切都是在始終處於保密狀態的執行程序下進行的。」

1995年1月，時年18歲的派克與17歲的男友希普（Tadaryl Shipp）及另一名同夥，將19歲的受害人斯萊默（Colleen Slemmer）誘騙至一片樹林中，並對她進行折磨和殺害。

斯萊默是在這幾人在一個職業培訓中心的同學。

派克和希普承認殺人罪行，兩人均在次年被判犯有一級謀殺罪。派克被判處死刑，希普則被判處終身監禁並有假釋機會。

派克曾提交寬大處理請求，強調自己有童年創傷，並曾遭性虐待。不過，田納西州州長比爾·李（Bill Lee）本周一（9月28日）駁回了這項請求。

比爾·李星期三晚些時候告訴田納西地方媒體，當局會對派克死刑執行失敗展開全面第三方審查；州內原定今年執行的另一場死刑，也暫緩實施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

