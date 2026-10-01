美防長宣布將成立新作戰司令部　統籌AI、無人機與機械人應用

美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）9月30日宣布，將成立一個新的軍事司令部，專門負責在美國軍隊中構建並提供自主與機械人作戰能力。他同日證實計劃削減20%將軍及海軍上將職位的計劃，並宣稱軍隊內部絕不容忍「留大鬍子者、怪人或懦夫」。



綜合外媒報道，赫格塞思表示，該司令部將被命名為「自主作戰司令部」，此舉凸顯了戰爭性質的快速變化，以及在無人機和人工智能等系統方面取得進展的必要性。

2026年9月30日，美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）在維吉尼亞州匡提科的海軍陸戰隊匡提科基地，向美國初級軍官和士兵發表2026年度「部隊狀況」演說。（Reuters）

成立新的司令部在美國並不常見，上一次還要追溯到2019年的美國太空司令部。因此新舉動反映出五角大樓正致力於從成本高昂的傳統武器平台，轉向更便宜、且在近期衝突中被證明能起到決定性作用的AI驅動自主系統。

赫格塞思還在海軍陸戰隊基地向基層官兵發表演說時，再次對「多元化」議題發起猛烈抨擊，駁斥關於美軍士氣低落的報道，稱其為「虛假說法」，並聲稱軍方目前正以「創紀錄」的比例留住現役人員。