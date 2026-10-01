杜拜航空客機恐襲未遂案　傳疑犯將移交阿聯酋　以色列或尋求引渡

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長，以色列指其企圖使客機墜毀，飛機最終急降在沙特阿拉伯。以媒引述消息報道，副機師在沙特接受初步調查後，將移交阿聯酋。以色列國安部長表示，將在政府內閣推動尋求引渡疑犯。



2026年9月30日，杜拜航空客機從杜拜起飛，原定飛往以色列特拉維夫，最終緊急降落在沙特塔布克（Tabuk）的機場（Anadolu via Getty Images）

副機師在飛機抵達沙特後被捕，《以色列時報》引述匿名以色列官員指，初步調查會由沙特部門進行，當完成後，副機師將移交給阿聯酋，再作調查。

該官員指，以色列預期阿聯酋方面的調查將有更重大的發現。

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會發表演說。（Reuters）

以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）表示，將要求安全內閣推動將該副機師引渡至以色列，他呼籲司法部及相關外交官員「動用一切可用手段」，將疑犯引渡回國，並在以色列起訴。

以色列與阿聯酋2020年建立外交關係，但兩國沒有雙邊引渡條約。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月1日則在接受美媒採訪時主張，該名襲擊機長的阿曼籍副機師接受過「伊斯蘭激進主義思想灌輸」。他又指以色列將在未來數天內確定該副機師是否與伊朗存在任何關聯。