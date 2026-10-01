馬斯克重返特朗普政府　擔任國防部顧問研究未來戰爭

Tesla行政總裁、美國富豪馬斯克（Elon Musk）將重返特朗普政府，擔任國防部顧問，共同領導研究未來戰爭。這是馬斯克去年離開「政府效率部」（DOGE）、與特朗普（Donald Trump）公開反目後，首次正式出任特朗普政府的顧問職務。



美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周三宣布，研究未來戰爭的「子午線計劃」（Project Meridian）將由馬斯克與國防科技公司Anduril創辦人Palmer Luckey、前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）共同領導，探討美軍必須征服的領域及掌握的能力，研發及部署下一代武器和國防系統。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）照片。（Reuters）

研究小組預計周三首次開會，120日內完成最終報告。

Luckey表示，小組不只研究現今的戰爭，亦會認真思考美國在2030年、2050年及2100年可能面臨的戰爭，以及美國現在需要建造甚麼去防止這些戰爭。

馬斯克和Luckey的公司均持有五角大樓的大額合約。SpaceX負責美國國家安全發射任務，Anduril則供應干擾器、攔截器、火箭發動機及無人僚機。