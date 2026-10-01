聯儲局翻修工程經調查無違法行為　特朗普仍要求鮑威爾辭職

美國聯邦儲備局監察長辦公室說，調查顯示聯儲局華盛頓總部翻修項目沒有存在刑事違法行為。不過，美國總統特朗普仍要求前聯儲局主席、現理事鮑威爾（Jerome Powell）辭去理事職務。



聯儲局監察長辦公室（OIG）周三（9月30日）報告說，沒有合理理由認為翻修工程涉及違反聯邦刑法的行為。不過，工程監督存在不足，工程費用從2020年估算的13億美元（約102億港元），增至2024年的24億美元（約188億港元）。

特朗普隨後在社交平台發文，稱應「強迫」鮑威爾辭職，並說如果鮑威爾不辭職，美國政府就應該以「腐敗或無能」為由起訴他。特朗普也說，已指示司法部長布蘭奇研究報告。

特朗普第二任期以來多次要求聯儲局降息，並持續批評鮑威爾的利率政策。鮑威爾今年5月結束主席任期後仍留任理事。他曾說，在翻修工程調查「徹底結束，並有透明和明確結果」前，不會離開理事會。

2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

OIG報告指出，聯儲局原本計劃採用「最高保證價格」合約，規定由承包商承擔成本超支的責任，但最終沒有真正確定最高價格，導致工程成本持續增加。例如，水管和空調系統最終耗資3億4600萬美元，是最初估算的三倍。

聯儲局主席沃什說，將落實報告建議，並聘請獨立審計機構核實工程費用。

路透社指出，美國政府項目成本超支的情況屢見不鮮。特朗普本人為白宮宴會廳翻新工程制定的預算已從最初的估算值翻了一番，達到至少4億美元；這項工程目前還在進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

