路透社：美國施壓德法動用柴油儲備助降油價　否則面臨美出口禁令

路透社10月1日引述消息人士指，美國特朗普政府要求德國、法國動用應急柴油儲備，否則將面臨美國可能實施的柴油出口禁令。



路透社：美冀歐盟半年釋放1.2億桶​​柴油

報道引述3名消息人士指，美國向德國、法國提出要求，冀緩解全球能源價格，其中一名消息人士稱，美方希望歐盟在未來6個月釋放1.2億桶​​柴油。

2026年9月26日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南草坪向媒體發表講話。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）9月30日引述消息報道，特朗普似乎決定要禁止柴油出口，其內閣成員、美國石油業高層以及部份共和黨議員正希望他不要這麼做，他們提出其他數種方案，據兩名知情人士指，其中一個正醞釀的方案，就是要求歐洲各國政府釋放其戰略儲備中的柴油。

根據美國汽車協會（AAA）數據，9月29日的柴油平均價格為每加侖6.44美元，比一年前高出2.75美元。高昂價格衝擊處於收穫季節的美國農民，他們是共和黨的一個關鍵選民群體，目前距離美國11月初的中期選舉僅剩一個多月。

2026年9月22日，美國紐約，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

歐洲對美國柴油供應依賴加深

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）9月24日公開反對美國實施柴油出口禁令，指將對全球及美國經濟造成「災難」後果。

歐洲高度關注美國柴油出口政策，新華社報道，直接原因是美國在歐洲柴油供應中的佔比愈來愈高。

國際市場服務機構克普勒公司數據顯示，自2026年年初以來，歐盟日均進口約58萬桶柴油，其中美國供應約18萬桶，佔比約為32%，而2025年這一比例僅為17%。在西北歐，美國供應約佔該地區柴油進口量的57%，去年僅佔37%。