聯儲局不顧特朗普反對宣布加息　抑制通脹恐揭開美股震盪序幕

特朗普不願意見到的一幕，還是發生了。



美東時間9月16日下午，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）宣布，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點，至3.75%-4.00%。這是自2023年7月以來，聯儲局時隔三年兩個月，再次開啟加息周期。儘管市場對此次「超長待機」加息並不意外，但這顯然不是白宮想看到的結果。

北京時間17日凌晨，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）宣佈，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%-4.00%。（Reuters）

從第一任期到第二任期，特朗普對聯儲局的立場高度一貫——反對緊縮、死磕低利率。但施壓的手段不斷升級，從公開嘲諷聯儲又蠢又遲，到揚言解僱前主席鮑威爾，再到推上「自己人」沃什，可謂步步為營。

加息落地後，他再次公開喊話：美國擁有全球最強信用，利率應當降至1%或更低。

為何白宮迫不及待要降息？

一方面，選舉邏輯。低利率有利於刺激投資、股市和就業。眼下，中期選舉臨近，美股震盪不平，美國長期借貸成本攀至數年高位。若再加息，「借錢更貴，賺錢更難」的組合，對選情無異於雪上加霜。

另一方面，債務邏輯。美國國債今年突破40萬億大關。利率越低，越便於給還債成本鬆綁。有人測算，每降息1個百分點，美國每年可少付約4000億美元利息。

美國國債今年突破40萬億大關。利率越低，越便於給還債成本鬆綁。（示意圖，Unsplash@Marek Studzinski）

但美國經濟沒給白宮機會。美國勞工部11日公布的數據顯示，8月美國消費者價格指數（CPI）按月上漲0.4%。扣除食品和能源的核心CPI按月上漲0.3%，超出7月漲幅和市場預期的0.2%。

通脹抬頭的消息一出，市場預期本月加息的概率瞬間飆升至近85%。

與此同時，美國8月非農就業新增16.2萬人，大幅超過5.5萬的市場預期中值，突破了多數機構的預測上限，就業數據表現客觀上為加息掃清了障礙。

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沃什強調，聯儲局主要關注的是價格穩定，當前美國通脹仍然高企，高通脹持續時間過長。聯儲局可以做的和將要做的是確保價格上漲不會傳導。

現實壓頂，加息之舉選無可選。但剖開來看，聯儲局實則進退兩難。

彼得森國際經濟研究所高級研究員、國際貨幣基金組織前首席經濟學家莫里斯．奧布斯特菲爾德評價說：「聯儲局要麼招致總統的憤怒，要麼損害自身在市場上的公信力，而後者可能對通脹造成更為嚴重的長期後果。」

共和黨經濟學家霍爾茨-埃金（Douglas Holtz-Eakin）說得更直白，美國經濟的狀況已讓沃什無路可退，「他是被逼無奈」。

表面來看，頂住了萬斯（JD Vance，台譯：范斯）、貝森特（Scott Bessent）等一眾官員的壓力，按下通脹抬頭的苗頭，聯儲局這次似乎保住了獨立性和尊嚴。但與單純的政治輸贏相比，加息帶來的「蝴蝶效應」才剛剛開始。

美國總統特朗普陪同即將上任的聯儲局主席，抵達白宮。（Reuters）

借貸成本升高，對美國企業和家庭的衝擊將很快到來。當前，美國信用卡循環利率已超過20%，加息後可能進一步創下歷史新高。對普通家庭而言，浮息債務的還款壓力將在加息後的一到兩個賬單周期內顯現。

市場用腳投票，為新一輪緊縮周期標了價。16日，美股三大指數集體收跌。道指跌1.21%，創6月中旬以來收盤新低；標普500跌0.45%，納指跌0.01%。

前是懸崖，後有峭壁。聯儲局邁出加息一步，既解不開與白宮的恩怨，也填不平美國經濟的深坑。

值得注意的是，市場普遍認為，此次加息並非單一事件，而是新一輪加息周期的開啟。聯儲局點陣圖顯示，聯儲局18位官員中，有12位預計今年還將加息25個基點。

特朗普想的是選票，聯儲局算的是賬本。但爭來爭去，在加息這把「雙刃劍」下，美國經濟能否應對通脹與增長的連環考，仍是未知數。