杜拜航空客機企圖恐襲案｜特朗普：伊朗若涉案　將面臨猛烈重擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，德黑蘭方面很可能是杜拜航空機長遭襲擊事件的幕後黑手。他還說，一旦查實，伊朗將遭到「猛烈重擊」。



法媒報道，事發時，杜拜航空（Flydubai）飛機的副駕駛突然襲擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）。所幸乘客和機組人員合力將襲擊者制服，化解了墜機危機。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，涉事副駕駛此前曾接受「極端伊斯蘭主義的灌輸」。

2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

白宮記者周四（10月1日）問特朗普，伊朗是否與杜拜航空襲擊事件有關，特朗普說：「根據我目前掌握的情況，答案是肯定的，不過我們正在進行核實。」

記者問美國是否會採取報復行動，特朗普回答說：「噢，他們會遭到猛烈重擊，不用擔心。」

在美國與伊朗的談判陷入僵局之際，特朗普對伊朗展現出更強硬的態度。

杜拜航空一架客機發生企圖恐襲案後，受影響乘客安全抵達特拉維夫，並獲群眾歡迎。（Reuters）

特朗普同天接受《時代》雜誌訪問時說，下個月美國中期選舉結束後，他「有可能」恢復對伊朗的轟炸。

共和黨人十分擔憂可能會在11月3日中期選舉中失去國會控制權。由於對伊戰爭久拖未決，加之高油價推高了生活成本，特朗普的支持率目前已逼近歷史新低。

本文獲《聯合早報》授權轉載

