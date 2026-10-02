普京談APEC峰會：屆時或與中美元首進行三方會晤　惟須先商定議程

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月1日出席論壇時談及11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，稱他有可能與中國國家主席習近平及美國總統特朗普（Donald Trump）進行三方元首會談，但須先商定議程。



普京1日出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）第23屆年會全體會議期間，中國智庫全球化智庫（CCG）創始人王輝耀發表提問，詢問前者對中美俄元首三方會晤以及中國在促進國際和平方面的看法。

2026年9月24日，習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室交流（Reuters）

普京回應指，他認為潛在的中美俄元首會晤有助各方確認不同議題上的立場，但前提須要先確定會議的議程，而這一工作很大程度上須由作為主辦國的中方及習近平負責。

另外，普京認為中國向來偏好和平，並且能夠在其施政方面展現出來。他表示：「首先，中國（國際）政治、哲學理念從未涉及透過施加壓力或透過武力解決問題，中國始終致力於透過和平方式來處理這些問題。」

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

普京談及中國扮演的確切角色時，則指中國潛在的經濟軍事實力，以及中方推動一帶一路等合作倡議，皆有助推動國際和平。