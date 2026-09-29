澤連斯基：朝鮮擬再增派1萬士兵赴俄羅斯　換取無人機技術支援

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月28日表示，朝鮮正準備另外部署1萬名士兵援助俄羅斯，以換取俄方在無人機技術上的支援。



據澤連斯基28日在社交媒體X上傳的影片，他發表全國發表講話時，稱超過8000名朝鮮士兵目前正駐紮在俄羅斯境內，而朝方擬向俄增派的1萬名士兵目前正接受訓練，為即將的部署作準備。

澤連斯基稱，作為朝方派兵援俄的回報，俄羅斯將向朝鮮提供無人機技術支援，後者已在俄方的支援下生產「見證者」（Shahed，又稱沙赫德）攻擊型無人機。

澤連斯基發表上述言論之前，烏克蘭與韓國正就他上週公開烏方將兩名被俘朝鮮士兵移交韓國一事產生分歧。韓國李在明政府27日已發表聲明，要求烏方為違反保密共識作出解釋及道歉。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為舉行場地的朝鮮及俄羅斯國旗。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於同日簽署擴軍總統令，將俄軍核定編制總人數增至2,441,630人，其中1,550,500人為現役軍人，其餘為文職人員。