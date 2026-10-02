尼泊爾希姆隆峰雪崩15名工人罹難　一人失蹤生還渺茫

尼泊爾中部馬南地區希姆隆峰（Himlung Himal）9月27日發生的雪崩，已造成至少15名尼泊爾工人死亡，一人仍然失蹤，是今個秋季登山季傷亡最慘重的事故。



據路透社周四（10月2日）報道，事發時當地工人正於海拔7,126米的基地營，為預計10月1日抵達的阿聯酋登山團隊搭建帳篷及固定繩索，後遭遇雪崩掩埋營地，登山者當時尚未抵達。

2026年9月27日，尼泊爾希姆隆大本營發生雪崩，多名登山者和後勤人員失蹤。（Reuters）

尼泊爾國家登山嚮導協會會長古隆（Tul Singh Gurung）表示，救援人員已尋回15具遺體，其中8具周四自雪下掘出，其餘7具本週較早時尋回，遺體預計由直升機運往加德滿都；他指失蹤工人生還機會渺茫，搜救行動料將結束。

尼泊爾每年吸引數以千計遊客觀光或攀山，為數以萬計當地人提供嚮導、挑夫及旅遊業生計；惟氣候變化加速冰川及冰雪融化，令相關工作日益危險。雪崩發生前，當地連日暴雨，天氣惡劣、位置偏遠及通訊有限一度阻礙救援。