國際培幼會賣筆籌款　支援尼泊爾女孩教育　提升對童婚問題認識

國際培幼會（香港）周四（17日）舉行「培幼『愛‧女孩』鉛筆義賣大行動」啟動禮。今年活動以「助女孩執筆改寫未來，讓教育擦去童婚陰霾」為主題，透過籌款為尼泊爾弱勢女孩提供學習用品及教育支援，支持她們繼續接受教育，並提升社區、家長及青少年對童婚問題的認識。



(前左起）平等機會委員會主席林美秀、勞工及福利局副局長何啟明及國際培幼會（香港）董事局主席梁賀琪等一眾嘉賓主持亮燈儀式，為尼泊爾女孩點亮象徵學習與希望的鉛筆。（國際培幼會圖片）

「培幼『愛‧女孩』鉛筆義賣大行動」在9月17日至11月1日期間於圍方、元朗千色匯、利舞臺廣場、將軍澳PopCorn 一期及元朗廣場舉行。公眾可以在現場購買鉛筆（港幣20元一套）捐贈兒童，同時可透過網上平台捐筆，支持尼泊爾女孩繼續學習。（國際培幼會圖片）

一眾嘉賓主持亮燈儀式，為尼泊爾女孩點亮象徵學習與希望的鉛筆。隨着燈光亮起，原本被鎖鏈束縛的書本隨即打開，寓意教育能為女孩打破童婚及不平等的束縛，讓她們重新掌握人生方向，翻開人生新篇章。一眾嘉賓呼籲大眾踴躍參與商場鉛筆義賣及網上認捐鉛筆，支持尼泊爾女孩繼續讀書，以知識開創未來。

勞工及福利局副局長何啟明致辭時表示，童婚對香港人來說或許比較遙遠，但在部分發展中國家，童婚至今仍然存在。他表示，國際培幼會積極推動發展中國家的女童權益工作，將教育機會帶到弱勢女孩手中，讓她們有機會繼續學習，以知識改變命運。他呼籲更多市民支持培幼會，踴躍認捐鉛筆，共同為亞洲以至全球的女孩締造更美好的未來。

國際培幼會（香港）董事局主席梁賀琪致辭時表示，深信每一個女孩都有權選擇自己的人生，「教育不只是教懂女孩讀書寫字，更是給予她們改變命運的力量。大家今天認購的，絕對不只是一支普通的鉛筆，而是一份希望，守護的是女孩的未來。」她指出，童婚往往由貧窮、性別不平等、教育機會不足、種姓制度及傳統觀念等多重因素造成，而近日尼泊爾發生的嚴重泥石流災害，弱勢女童亦可能因失學及家庭經濟壓力而面對更高的童婚、剝削及暴力風險。

圍方、利舞臺廣場及元朗廣場將展出模擬尼泊爾童婚現狀的實景，讓公眾親身感受和了解童婚對女孩所造成的影響。（國際培幼會圖片）

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟與平等機會委員會主席林美秀在典禮上分享香港及全球性別平等的現況、少數族裔社群面對的童婚風險，以及尼泊爾童婚的真實故事，強調保障女孩權利及確保她們接受教育，對協助女孩擺脫童婚、掌握人生選擇權至關重要。

曾於今年4月隨國際培幼會前往尼泊爾探訪的義務大使蔡思貝，分享旅程中的所見所感：「這次旅程讓我親身了解到發展中國家女孩所面對的困難及挑戰——她們只有15、16歲就已經被迫步入婚姻，肩負家庭責任。令我痛心的是，傳統觀念限制了這些女孩的眼界與未來，不少女孩從小就認為童婚是理所當然的，甚至沒想過自己可以有其他選擇。」

全球每年約有1,200萬名女孩在18歲前被迫結婚，相當於平均每3秒就有一名女孩成為童婚受害者。（國際培幼會圖片）

該會表示，培幼「愛．女孩」鉛筆義賣大行動自2013年起每年舉辦，致力支援發展中國家女孩接受教育，並呼籲社會關注女孩權益。活動至今已收集逾20萬支鉛筆，全數轉贈至中國、柬埔寨、非洲加納、尼泊爾及泰北等地的女孩。

今年活動由即日起至11月1日舉行，公眾可親臨下列商場認購鉛筆（每包港幣20元，內含兩支鉛筆）。