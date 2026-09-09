尼泊爾泥石流增至1367死　搜救人員重點營救3隧道內受困者

尼泊爾與中國邊境上月底發生冰川崩塌引發泥石流，在兩周搜救後，救援人員如今集中搜救三條水電項目隧道內懷疑被困的工人。



據尼泊爾國家減災管理局9月9日公布，災難迄今造成1,367人死亡、約5,132人失蹤。軍方救援人員估計，水電項目共900名失蹤工人中，約121人可能困於隧道內。當局已透過管道向隧道輸送氧氣，並運送開闢通道所需的新設備。

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尼泊爾國家減災管理局局長烏帕雷蒂（Dharma Raj Upreti）表示，水電站設有食堂、宿舍及糧食，因此認為有人受困於此。近日搜救人員共救出4人，包括一名中國公民、兩名水電工人及一名女子。

災難源於8月26日尼泊爾與中國邊境冰川崩塌沖入河道，至少11個水電項目被淹沒，隧道入口遭泥石封堵。中方通報西藏一側43人死亡、519人失蹤，尋獲遺體無外國公民；中尼兩國均歸因氣候變化。中國救援隊現於邊境口岸搜尋遇難者。