韓國烏克蘭爆「戰俘門」爭拗　李在明：若烏不道歉將採進一步措施

韓聯社10月2日報道，韓國總統李在明稱若烏拒不道歉，將採取進一步措施。

李在明當日在X（前稱Twitter）平台發文譴責稱：「關於朝鮮戰俘移交一事，烏克蘭方面主動提出保密要求並達成約定，（烏方）卻單方面對外公開。韓國總統已極盡禮節表達『遺憾』，烏方卻聲稱從未達成保密約定，將他國國家領導人污衊為說謊者。」



他接着表示：「我方要求烏方承認約定事實並道歉，烏克蘭反倒炒作『南北軍事衝突迫近』，彷彿盼望朝鮮半島爆發戰爭，對此我方表示嚴重遺憾。」

李在明特別警告：「若烏方持續拒絕承認事實、拒絕公開道歉，韓方將採取進一步措施。此事關乎韓國國民與國家尊嚴，絕不能坐視不理。」

李在明此番表態，意在回應烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫近期的社交媒體發文。布達諾夫在引用新聞快報採訪報道的社交帖文中，提及站在俄羅斯一方參戰的朝鮮軍隊，稱「朝鮮正從我們的戰爭中學習、整備武裝力量」。

他還聲稱，朝鮮軍隊的上述動向，「首要目的是為本國本土的主動作戰做準備」。

近期，針對烏克蘭公開朝鮮戰俘被移送韓國一事，韓烏雙方就是否曾達成「保密約定」各執一詞。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）當地時間9月23日在紐約出席聯合國大會時表示，烏方日前將兩名朝軍俘虜送往韓國。對此，李在明在社交媒體發文指出，烏方違反雙方此前達成的保密約定，令人遺憾。但烏克蘭總統辦公室一名消息人士隨後反駁稱，雙方並未約定保密，韓烏由此陷入各執一詞的局面。

韓國議員2026年9月28日向傳媒展示烏克蘭向韓方移交兩名朝鮮戰俘的照片，為保安理由，兩名朝鮮籍戰俘照片的臉部遭模糊化處理（Reuters）

對此，青瓦台宣傳溝通首秘成耆洪當天發表立場文件，說明此前雙方的協商過程。他表示，在通過多種渠道進行長期、細緻協商的過程中，烏克蘭政府曾提出，該問題非常敏感，可能引發國內輿論批評，認為烏政府放棄了以此換取多名本國戰俘的機會，故希望對此事予以保密。

他補充道，韓方也綜合考慮戰俘本人及其家屬的安全以及外交、安全等多方面因素，同意對相關事宜予以保密，並據此推進移送程序。也就是說，青瓦台的立場是，雙方不僅達成了保密約定，而且是烏方首先提出了保密要求。

成耆洪同時指出，烏方違反保密約定，既未經事先協商，也未作通報，便單方面公開相關訊息，這本身就是一個嚴重問題。烏方發布「雙方不存在保密約定」這一虛假訊息，更是嚴重損害兩國政府間的信任，還因此在韓國國內引發了總統「說謊」的爭議。

成耆洪強調，對於烏方違反約定單方面公開相關訊息，以及發布「不存在保密約定」的虛假通報，韓方表示強烈遺憾，要求烏方作出正式澄清並道歉，並正在研究針對這一問題採取進一步的必要措施。

《韓民族日報》報道，韓國國家情報院（國情院）9月30日就烏克蘭將朝軍戰俘移送韓國一事表示，從協商初期起，烏方就主動要求韓方嚴格對外保密。

據擔任韓國國會情報委員會朝野幹事的共同民主黨議員尹健永和國民力量黨議員柳榮夏轉述，國情院在當天的閉門座談會上表示：「韓國與烏克蘭從開始協商戰俘移送事宜時，就在雙方認同應對外保密的基礎上展開了討論。」

2026年9月22日，韓國總統李在明在美國紐約聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

兩位議員轉述國情院的報告稱：「烏方考慮到此事對俄烏戰俘交換的影響，以及對涉及第三國的戰俘交換可能產生的不利影響，率先向韓方提出了保密要求」，「兩國首腦之間並未就保密達成協議或進行協商」。

國情院在簡報會後發布通知稱：「雖然不清楚兩國首腦之間是否達成過相關協議，但雙方曾通過兩國外長通話、韓國駐烏克蘭大使館與烏克蘭外交部協商等多個渠道進行非公開磋商。」

關於烏克蘭總統澤連斯基單方面公開戰俘移送消息的原因，柳榮夏轉述國情院的分析稱：「烏方可能期待藉此在韓國國內形成支持向烏克蘭政府提供武器等各類援助的輿論。」

國情院院長李鍾奭在報告中表示：「就戰俘移送一事，烏方從未提出任何條件，韓國政府也未就此向烏方提供任何援助。」

關於戰俘的情況，國情院表示：「他們已於9月中旬入境，健康狀況沒有大礙。」

本文獲觀察者網授權轉載。

