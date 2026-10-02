特朗普：或要求歐洲釋出柴油儲備　歐盟傳商討回應計劃

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月1日表示，華府正考慮禁止出口柴油，因此或要求歐洲國家釋出柴油儲備。 歐盟能源專員約根森（Dan Jorgensen）2日則稱，布魯塞爾方面正與包括美國在內的國際能源署（IEA）所有成員商討釋出柴油儲備的時間。



英國廣播公司（BBC）及路透社2日報道，特朗普1日被問到會否要求歐洲國家釋出部分柴油儲備時，稱不排除會有此要求。財長貝森特（Scott Bessent）亦認為，美國農民、貨車司機及企業不應在柴油價格上升之際獨立負擔壓力，因此敦促歐洲準備即時釋出柴油供應。

有知情人士向路透社表示，歐洲多國政府討論由法國提出、釋出5000萬桶柴油，以及國際能源署成員釋出5000萬桶原油的提議。各國亦認為，將來任何釋出柴油儲備的協議應包括美國的參與，避免單方面禁止柴油出口。

圖為2026年6月17日，美國總統特朗普在凡爾賽宮由法國總統馬克龍的陪同參觀，並為其舉行歡迎晚宴。（Reuters）

法國愛麗舍宮同日稱，總統馬克龍（Emmanuel Macron）計劃與七國集團（G7）成員國進行電話會議討論有關問題，重申成員國之間需要聯手對應燃料價格上漲，和經提煉產品供應不受出口限制。

受到美伊戰爭影響，再加上佔全球石油及天然氣運輸量大約五分一的重要出口航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭封閉刺激，推動石油產品價格上漲。而另一主要石油供應國俄羅斯亦禁止出口，令情況雪上加霜。

圖為2018年5月11日，美國堪薩斯州農民將柴油泵入油箱，準備運回農場。 （Reuters）

美國是全球柴油的主要供應國，每日出口大約120萬至150萬桶柴油。而英國逾半柴油屬進口，近三分一來自美國。不過美國中期選舉在即，燃料價格高企左右選情，特朗普揚言限制出口柴油，以調低價格。有專家警告，除非其他國家可以獲得更多供應，否則對方的柴油價格將進一步受壓。