美能源部擬通過互換方式　向市場釋放4000萬桶原油

美國能源部戰略石油儲備項目管理辦公室星期二（9月29日）發佈邀約公告，計畫以「互換」方式向市場釋放4000萬桶原油。



新華社報道，根據美國能源部公告，計畫參與「互換」的企業需要在近日提交提議。在公佈「互換」合約後，聯邦政府預計在11月和12月分批次交付儲備原油。企業則最早可以從2027年4月開始歸還原油，最晚歸還期間為2029年年底。

據美國能源部介紹，美國釋放戰略石油儲備可以通過「銷售」和「互換」方式進行。在「互換」方式下，煉油企業因颶風、輸油管道堵塞或航道關閉等緊急情況，從戰略石油儲備借出原油，隨後足量歸還。

圖為2023年12月11日，位於科威特Al Ahmadi的原油設施。（Reuters）

資料顯示，美國今年3月至6月已經開展三批石油儲備「互換」，「互換」合約總共涉及1億零700萬桶原油。

美國能源部3月11日發表聲明說，將在大約120天內釋放1億7200萬桶戰略石油儲備，以應對美國和以色列軍事打擊伊朗引發的油價上漲。

美國能源資訊局最新資料顯示，在截至9月18日的一周，美國僅擁有2億8460萬桶戰略石油儲備，與今年3月底水準相比減少超1億3000萬桶。美國戰略石油儲備曾在2009年12月至2011年7月初維持7億2600萬桶以上的高位。

本文獲《聯合早報》授權轉載

