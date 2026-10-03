杜拜航空恐襲未遂案　美媒：副機師去年因極端思想被阿曼航空禁飛

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長，以色列指其企圖使客機墜毀，飛機最終急降在沙特阿拉伯。美媒引述知情人士10月2日報道，發動襲擊的杜拜航空副機師2025年因極端思想，被阿曼航空（Oman Air）禁止飛行。



據《華爾街日報》報道，雖然這位副機師受到禁令限制，但據知情人士透露，這名阿曼籍機師仍被杜拜航空聘用，得以負責駕駛連接阿聯酋和以色列的敏感航線。

2026年10月2日發布的一張照片顯示，印度公民、杜拜航空公司機師馬赫查爾（Smit Machchhar，左）在客機上被副機師刺傷。照片中他與印度總理莫迪（Narendra Modi，右）正在視像通話。（Reuters）

目前尚不清楚阿曼是否曾與其他國家或航空公司分享對該機師被激進化的憂慮。

報道指，阿聯酋政府正主導對這宗事件的調查。阿聯酋政府發言人拒絕對疑犯在阿曼的過往經歷置評，「以免預先預測調查結果或干擾調查進程」。

10月2日，阿聯酋政府和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一位高級顧問皆將9月30日發生的杜拜航空1073航班險些被墜毀事件定性為「恐怖主義行為」（terrorism）。

內塔尼亞胡早前表示：「疑犯接受了伊斯蘭激進思想的影響。他的目的是為了摧毀機上乘客。」

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會發表演說。（Reuters）

報道引述航空安全分析員指，這宗事件代表重大的保安漏洞。他們認為，雖然安檢失誤可能導致武器被帶上客機，但對於有預謀的施襲者，本應在他抵達機場前很久就被發現並抓獲。

據報道，肇事的機長與副機長在沙特阿拉伯緊急降落後，已於10月1日（周四）被送往阿聯酋。以色列官員希望能夠對副機長進行盤問。

據杜拜航空的一位前機組人員和其姊妹航空公司阿聯酋航空的一位現役機師透露，所有杜拜航空的機師在飛行前都要接受安全檢查，並且每年至少進行一次體檢。該航空公司也會對晉升為機長的副機長進行內部心理評估。目前尚不清楚疑犯是否曾接受類似的評估。

儘管如此，一位以色列官員表示，以色列長期以來一直呼籲杜拜機場加強飛往特拉維夫航班的安全。今年，出於安全考量以及對伊朗戰爭帶來的風險，以色列暫停了本國航空公司往返杜拜和以色列的航班數月之久。

2026年9月30日，一架載有乘客的客機抵達以色列特拉維夫附近的本古里安國際機場。這些乘客原本搭乘的是杜拜航空從阿聯酋飛往以色列的航班，該航班在遇到緊急狀況後改道飛往沙特阿拉伯。（Reuters）

《華爾街日報》早前報道，以色列審計署於2024年5月發布的一份機密報告指出，往返以色列的航班存在許多安全問題，包括外國機場的保安不足。報告發現，以色列交通部過度關注以色列的航空公司，而沒有投入足夠的資金和資源來為飛往以色列的外國航空公司提供安全保障。