美國田納西州女死囚處決失敗　律師：現時靠呼吸機維生處昏迷狀態

美國田納西州（Tennessee）一名女死囚派克（Christa Pike）9月30日被執行死刑，惟她在接受兩劑毒針注射後仍然倖存。派克的律師10月2日在一份法庭文件中表示，派克目前插着呼吸機，在納什維爾地區的一間醫院昏迷不醒。



美媒引述派克的律師同日表示，派克在被注射了兩劑本應致命的戊巴比妥（Pentobarbital ）後，正在接受搶救治療。

據報道，派克的律師費雷爾（Stephen Ferrell）和伊恩（Luke Ihnen）在一份聲明中表示：「她正接受治療，以應對在執行死刑過程中註射的戊巴比妥造成的嚴重後果，包括雙臂的嚴重損傷。」

報道指，派克的律師團隊2日向納什維爾的一間法院提交一份緊急動議，要求田納西州懲教署「保護並保存所有與該州30日晚間執行死刑失敗相關的證據」。

他們還要求加快審理該動議。田納西州懲教署拒絕就這宗待處理訴訟發表評論。

派克因1995年謀殺19歲的斯萊默（Colleen Slemmer）而被判死刑，原本將成為田納西州200年來首位被執行死刑的女性。如今，她的案件將陷入僵局。

據報道，共和黨州長李爾（Bill Lee）已宣布，在第三方審查派克案「查明真相」期間，他將取消執行該州今年最後一宗死刑。

報道提到，今年較早時候，田納西州因難以找到靜脈，而未能對另一名死囚執行打毒針的死刑。

派克的律師呼籲州長減刑

派克的律師之一斯派維（Randy Spivey）表示，州長要求審查死刑執行程序的力道遠遠不夠。他呼籲州長李爾減刑，稱派克所受的懲罰「比美國死刑史上任何人都更加沉重」。

斯派維強調，事先已警告法庭，派克的靜脈問題會讓注射毒針變得困難。

斯派維和格里森律師在一份聲明中表示：「我們並不樂於承認自己是對的，但派克女士提出的憂慮最終被證實：靜脈穿刺困難、靜脈破裂、戊巴比妥變質、一旦出現意外情況無法獲得緊急醫療救助，而所有這一切都發生在一個至今仍秘而不宣的死刑程序之下。」

2007年12月4日，美國田納西州，死囚派克（Christa Pike）進入諾克斯維爾的諾克斯縣刑事法院。（Reuters）

派克的律師指：「那不是對死亡的恐懼，而是對漫長、痛苦、帶創傷死亡的恐懼。這就是我們目睹的一切，除了死亡本身。」