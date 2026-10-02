美國田納西女死囚處決失敗 曾為爭仔殘殺女同學 或臨二次行刑
美國田納西州（Tennessee）當地時間9月30日晚對50歲女死囚派克（Christa Pike）執行死刑，成為該州200年來首位被處判的女犯人，惟注射兩劑毒針後，派克仍有心跳並出現鼾聲，行刑宣告失敗。派克經救治後性命垂危，令死刑再受爭議。田納西州長李爾（Bill Lee）則下令第三方調查本次行刑事故，並暫停該州2026年剩餘所有死刑執行。然而，派克或面臨第二次行刑。
1996年殘殺女同學 拿頭骨碎片炫耀
據英國廣播公司（BBC）報道，1995年，當時18歲的派克因懷疑19歲女同學斯莱默（Colleen Slemmer）搶走當時17歲男友，出言羞辱後夥同他人將其謀殺。案情指，派克與男友誘騙斯萊默同一處叢林，以一大塊瀝青毆打她。斯莱默的胸口遭人以美工刀刻上倒五角星（Pentagram）符號，並被挖掉了一部分頭骨。
有證人指，派克曾向他人炫耀展示斯莱默的頭骨碎片。最終派克與1996年被判處死刑，而未成年共犯希普（Tadaryl Shipp）則被判終身監禁，可申請假釋。
在2001年，在囚的派克更因試圖以鞋帶殺害另一名囚犯，被判意圖謀殺罪成。
派克被打兩毒針仍生還 田州未有處決失敗指引
對派克行刑前，美國最高法院批准注射死刑方案。但團隊注射兩劑常用於安樂死的戊巴比妥（Pentobarbital）毒針後，仍未奪走派克性命。醫療專家指派克很有可能已腦損傷，同時，派克律師稱派克遭受「化學酷刑」，呼籲將派克的死刑改為終身監禁。
州懲教署辯稱行刑嚴格依照既定規程，「不允許執行額外程序」。據美媒報道，州內規章並沒有明文規定，注射第二劑藥物後囚犯仍存活時該如何處理。
專家：可能二次處決派克
據報道，本次並非田納西州 2026 年首宗死刑事故，囚犯卡拉瑟斯（Tony Carruthers）在5月的死刑執行時，因工作人員無法找到靜脈而獲准暫緩執行死刑1年。據死刑信息中心（Death Penalty Information Center）統計，2022年全美超過三分之一的死刑執行出現失誤。
不過，美國最高法院歷史上不禁止二次執行死刑，例如：於1947年准許路易斯安那州對首次處決失敗的少年弗朗西斯（Willie Francis）執行電椅死刑；又於2024准阿拉巴馬州以缺氧方式再處決注射死刑失敗的史密斯（Kenneth Eugene Smith）。
報道指，當時法院裁定，二次行刑並不違反憲法禁止殘酷懲罰、禁止雙重危險原則。對此，熟悉死刑案的專家表示，法律上仍存在再次處決派克的可能性。