美國田納西女死囚處決失敗　曾為爭仔殘殺女同學　或臨二次行刑

美國田納西州（Tennessee）當地時間9月30日晚對50歲女死囚派克（Christa Pike）執行死刑，成為該州200年來首位被處判的女犯人，惟注射兩劑毒針後，派克仍有心跳並出現鼾聲，行刑宣告失敗。派克經救治後性命垂危，令死刑再受爭議。田納西州長李爾（Bill Lee）則下令第三方調查本次行刑事故，並暫停該州2026年剩餘所有死刑執行。然而，派克或面臨第二次行刑。



1996年殘殺女同學 拿頭骨碎片炫耀

據英國廣播公司（BBC）報道，1995年，當時18歲的派克因懷疑19歲女同學斯莱默（Colleen Slemmer）搶走當時17歲男友，出言羞辱後夥同他人將其謀殺。案情指，派克與男友誘騙斯萊默同一處叢林，以一大塊瀝青毆打她。斯莱默的胸口遭人以美工刀刻上倒五角星（Pentagram）符號，並被挖掉了一部分頭骨。

有證人指，派克曾向他人炫耀展示斯莱默的頭骨碎片。最終派克與1996年被判處死刑，而未成年共犯希普（Tadaryl Shipp）則被判終身監禁，可申請假釋。

在2001年，在囚的派克更因試圖以鞋帶殺害另一名囚犯，被判意圖謀殺罪成。

1996年3月30日，派克（Christa Pike）因謀殺斯萊默（Colleen A. Slemmer）而被判處死刑，圖為派克在美國田納西州諾克斯維爾的諾克斯縣刑事法院被判處死刑後，被押送離開。（Reuters）

派克被打兩毒針仍生還 田州未有處決失敗指引

對派克行刑前，美國最高法院批准注射死刑方案。但團隊注射兩劑常用於安樂死的戊巴比妥（Pentobarbital）毒針後，仍未奪走派克性命。醫療專家指派克很有可能已腦損傷，同時，派克律師稱派克遭受「化學酷刑」，呼籲將派克的死刑改為終身監禁。

州懲教署辯稱行刑嚴格依照既定規程，「不允許執行額外程序」。據美媒報道，州內規章並沒有明文規定，注射第二劑藥物後囚犯仍存活時該如何處理。

專家：可能二次處決派克

據報道，本次並非田納西州 2026 年首宗死刑事故，囚犯卡拉瑟斯（Tony Carruthers）在5月的死刑執行時，因工作人員無法找到靜脈而獲准暫緩執行死刑1年。據死刑信息中心（Death Penalty Information Center）統計，2022年全美超過三分之一的死刑執行出現失誤。

不過，美國最高法院歷史上不禁止二次執行死刑，例如：於1947年准許路易斯安那州對首次處決失敗的少年弗朗西斯（Willie Francis）執行電椅死刑；又於2024准阿拉巴馬州以缺氧方式再處決注射死刑失敗的史密斯（Kenneth Eugene Smith）。

報道指，當時法院裁定，二次行刑並不違反憲法禁止殘酷懲罰、禁止雙重危險原則。對此，熟悉死刑案的專家表示，法律上仍存在再次處決派克的可能性。