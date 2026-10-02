美國田納西州女死囚打2劑毒針仍生還　律師：在醫院搶救情況危殆

美國田納西州（Tennessee）一名女死囚派克（Christa Pike）的律師10月1日表示，在派克被注射兩劑毒針後，她仍然生還但情況危殆，她正在納殊維爾（Nashiville）的一間醫院接受「救命治療」（life-saving medical care）。



據路透社報導，現年50歲的派克在1990年代被判死刑，罪名是她在青少年時期犯下的謀殺罪。9月30日，她在里弗本德最高安全級別監獄（Riverbend Maximum Security Institution）接受的死刑執行失敗，這是田納西州今年第二次執行死刑失敗，突顯美國各州在執行注射毒針死刑，以及尋找合適的替代死刑方式方面所面臨的困難。

派克的律師斯派維（Randall Spivey）表示：「克麗斯塔（派克的名字）現在還活着。」斯派維當時在場見證了死刑執行。 他指出：「我們目前還不清楚她的病情預後，也沒有關於她健康狀況的最新消息，但我們知道她現在還活着。」

她的律師再次呼籲將派克的死刑改為終身監禁，因為他們稱派克遭受了「化學酷刑」。田納西州已暫停今年餘下的所有死刑，以便對事件進行調查。

據報道，雖然注射毒針死刑失敗並不罕見，但通常都是第一步出現問題：即在死囚體內建立靜脈輸液管。派克的案例並不尋常，監獄官員似乎成功地用兩支注射器將藥物注入她的體內，導致她的右臂「變紫」，注射部位的皮膚起泡。

據位於華盛頓的非牟利組織「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）稱，她似乎是已知首例在注射毒針後倖存的人。

該中心總監馬赫（Robin Maher）在一份聲明中表示：「這次失敗的嘗試是我們見過最嚴重的，與現代歷史上任何其他死刑執行失敗都截然不同。」

派克的律師稱，在第二次注射後，她感到手臂疼痛，彷彿「要爆炸了」，這表明注射的藥物可能進入了她的手臂組織，而不是直接進入血液。

派克患有血液疾病，曾擔心注射毒針會出現問題。她的律師表示，派克本應是田納西州兩百多年來處決的首位女性。

她的律師曾請求州政府考慮其他死刑的執行方式，例如絞刑或槍決，但未能成功。

田納西州長李爾（Bill Lee）9月28日（周一）駁回了派克將死刑減為終身監禁的請求，在打毒針失敗後下令暫停田納西州今年剩餘時間的所有死刑，同時將對30日的死刑執行失敗進行第三方調查。

2007年12月4日，美國田納西州，死囚派克（Christa Pike）進入諾克斯維爾的諾克斯縣刑事法院。（Reuters）

屬共和黨的李爾向記者表示：「沒有人希望昨晚發生的事情發生，這是一場悲劇，讓我深感不安的是，這種事竟然會發生在這個州。人民應該得到更好的待遇，我們將確保這一點得到實現。」