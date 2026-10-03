特朗普AI沙皇人選曝光？　美媒：料由國家情報總監克萊頓兼任

美媒10月2日引述知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將任命國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）兼任負責統籌監督美國人工智能（AI）發展、被稱為「人工智能沙皇」（AI czar）的職位。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，消息人士稱，特朗普政府此前一直在討論，如何讓克萊頓留任國家情報總監的情況下，兼任AI沙皇一職。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日在華盛頓特區白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克（Elon Musk）與黃仁勳分坐他兩側。（Reuters）

三名消息人士告訴哥倫比亞廣播公司，特朗普預計很快就會做出最終決定；白宮一名官員被問及此事時，則回應指任何人事任命都將由總統直接宣布，而在此之前的任何報道都是毫無根據的猜測。

克萊頓出任國家情報總監前，曾擔任紐約南區首席檢察官及美國證券交易委員會（SEC）主席，他的提名後來於7月獲美國參議院確認通過。

2026年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）在華盛頓參加聽證會。（Reuters）

特朗普接着於9月宣布計畫任命一名AI沙皇，並在社交媒體上稱：「只有高智商人士才有資格申請！」他同月29日與包括Meta、Google、Nvidia在內的科技界高層會晤並簽署一份關於AI的安全協議後，重申自己擬在三、四天內作出任命。