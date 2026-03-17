特朗普政府AI沙皇稱伊朗掌握「死亡開關」　倡美國是時候退出戰爭

《財富》（Fortune）雜誌報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的人工智慧與加密貨幣顧問、「AI沙皇」薩克斯（David Sacks）在一檔播客節目中發出警告，若美以對伊朗戰爭持續，將帶來災難後果；因伊朗實質掌握「死亡開關」，威脅海灣地區及更廣發地區經濟命運，若戰爭升級，恐地區被毀，多方俱傷。



薩克斯主張伊朗軍隊已遭重創，美國應找退出途徑，他認為現在是宣布勝利並退出戰爭的好時機，這也是市場希望看到的。但他也指出，共和黨內及部份勢力想升級戰爭、派地面部隊並尋求政權更迭。

圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）欽點的白宮人工智慧與加密貨幣顧問、「AI沙皇」薩克斯（David Sacks）。（資料圖片，Reuters）

薩克斯警告，伊朗局勢可能出現針鋒相對的升級態勢，雙方可能互襲對方石油與天然氣基礎設施，到時即使重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）亦無法恢復油氣生產。

他特別指出，若海水淡化廠遭摧毀，波斯灣地區恐因斷水而變得「幾乎無法居住」，釀成經濟與人道災難。

以色列若遭重創將加劇戰爭升級甚至核武風險。薩克斯強調美國雖遠比伊朗強大，但伊朗實質掌握著海灣國家乃至更廣泛地區的經濟命運「死亡開關」，因此現在是透過停火或談判緩和局勢的時刻。

此外，由於近期油價飆升增加政治風險，部份政府官員亦敦促特朗普尋求結束戰爭的途徑。