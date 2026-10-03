巴西大選在即　盧拉：只有自己可以阻止極右勢力上台

巴西10月4日舉行大選，屆時將選出正副總統、國會議員及州長等，爭取出任破紀錄第四個任期的現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）2日在里約熱內盧舉行造勢集會表示，只有自己才可以阻止極右「法西斯分子」再度執政。



《衛報》報道，今屆巴西總統大選預計是盧拉與前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）兒子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）之爭。盧拉赴里約熱內盧出席選舉活動前，於一個著名博客節目《Flow》表示，如果不是自己挺身而出對抗這些法西斯分子，對方就可能輕易贏出另一場選舉，形容今次大選是自己與野蠻主義之爭。

圖為2026年10月2日，巴西總統盧拉於貝洛奧里藏特（Belo Horizonte，又譯美景市）出席選舉造勢集會。（Reuters）

現年80歲的盧拉其後在里約熱內盧坎德拉里亞教堂（Candelária church）的集會上發表講話，指這場選舉不是關乎一個人的勝敗，而是為信念及民主爭取勝利，重申大家一是凝聚民主，或是將之失去。他同時暗示，美國特朗普政府不應透過經濟及外交壓力，干預今次選舉。

盧拉曾在1984年於坎德拉里亞教堂參與集會，向當時的軍政府要求舉行總統直選。

2026年9月28日，巴西自由黨（PL）總統候選人弗拉維奧（Flavio Bolsonaro），在聖保羅中央市場的競選活動中與民眾自拍。（Reuters）

選前的民意調查顯示，盧拉以些微優勢領先弗拉維奧，外界預測盧拉得票45%，弗拉維奧則可能有40%得票率，意味兩人可能需要在10月25日的次輪投票中再度較量。