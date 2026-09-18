巴西連續殺人魔「男扮女裝抱嬰」落網　自曝13歲起殺80人恐破紀錄

一名涉嫌犯下數十宗命案的33歲重犯，近日在巴西東北部帕拉伊巴州（Paraíba）落網。該男子為躲避警方查緝，竟男扮女裝，戴上假髮與墨鏡企圖蒙混過關，最終仍被警方識破並當場逮捕。落網後，該名嫌犯更語出驚人，宣稱自己一生已殺害多達80人。若經查證屬實，他將成為巴西史上犯案數量最多的連環殺手。



條紋洋裝塗指甲油還抱2歲童 假髮遭警方狠甩秒揭穿

巴西媒體《Record R7》與《O Globo》報道，現年33歲的治安重犯達席爾瓦（Jorlan Alves da Silva），日前在警方發動的戲劇性圍捕行動中落網。他當時身穿條紋洋裝、腳踩女用涼鞋，戴著鬆垮的黑色長假髮、墨鏡並精心塗上指甲油，甚至懷中還抱著一名2歲幼童，試圖化身為一般婦女掩人耳目。

巴西連環殺手達席爾瓦（Jorlan Alves da Silva）「男扮女裝抱B」逃亡落網，承認13歲起累計殺害80人。（X@GeorgGrar）

「連環殺手」竟向鏡頭露出詭異微笑 落網畫面曝：

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現場監視與執法畫面顯示，警方圍捕時直接一把扯下達席爾瓦的假髮，當場揭穿其身分，達席爾瓦甚至還露出詭異笑容。警方隨後將其押解受審，至於他隨身抱著的2歲幼童身分與兩人關係，當局仍在深入調查中。

13歲犯下首宗命案 坦承一生殺害80人

民事警方警探加西亞（Douglas Garcia）透露，達席爾瓦在接受訊問時供稱，自己早在13歲時就犯下人生第一宗殺人案，過去曾因多項罪名入獄服刑約5至6年，直到今年5月底才獲釋。警方調查顯示，光是過去3個月內，他就涉嫌為黑幫組織犯罪集團執行至少15宗謀殺任務。

在審訊過程中，達席爾瓦更自爆一生中已殺害約80人。目前警方正針對其說詞進行查證，其中一宗發生於8月1日里奧廷托（Rio Tinto）的兩名商人雙屍案，達席爾瓦精準指引警方向下挖掘並找到了其中一具死者遺體，證實其涉案程度極高。

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恐超越「巴西德州電鋸殺人狂」成為史上最殘暴連環殺手

若達席爾瓦犯下80宗命案的說詞經司法調查屬實，他將超越先前被判犯下71宗謀殺案、自稱殺害逾百人的「巴西殺人狂」菲略（Pedro Rodrigues Filho），正式成為巴西歷史上作案數量最多、最惡名昭彰的連環殺人魔。目前全案仍由巴西警方與司法機關全力擴大偵辦中。

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