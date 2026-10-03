波音737 MAX軟件存缺陷 美國聯邦航空管理局：不構成安全威脅
撰文：聯合早報
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美國波音公司此前發現737 MAX客機軟件存在缺陷，可能導致自動導航功能在客機降落時失效。不過，美國聯邦航空管理局（FAA）安全專家小組判定，這個故障不構成安全威脅。
綜合彭博社和中新社報道，FAA周五（10月2日）發表聲明說，經過全面檢查，安全專家小組認定，波音737 MAX部分機型存在的軟件問題不構成安全隱患，「因為飛行員仍能完全控制飛機，且向機組提供的指示清晰明確」。
美國媒體上星期報道，波音公司近日發現其波音737 MAX部分機型的軟件在飛機着陸過程中，可能會使自動駕駛切換至自動化程度較低的模式，在特定情況下，飛行員可能無法使用自動飛行引導功能而必須手動飛行。
在飛行員本就忙碌、處於低空飛行，以及可能得應對惡劣天氣等狀況之際，這恐使他們工作負荷過重。
FAA也說，將向各航空公司發布一份特別公告，指導他們如何識別並應對這一問題。
在FAA做出認定後，波音發聲明說，將在工程師致力於下一次軟件更新的同時，繼續遵循FAA的指導。波音也說，將直接與航空公司合作，制定在發生錯誤時允許飛行員重新啟用自動導航系統的操作程序。
不過，美國聯合航空公司、阿拉斯加航空公司等多家航空公司此前均已發表聲明說，不會使用任何搭載有缺陷版本軟件的飛機。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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