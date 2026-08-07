波音737 MAX系列客機發現裂紋　美國FAA下令檢查逾470架飛機

美國聯邦航空管理局（FAA）8月6日表示，在部份波音737 MAX客機機身上發現裂紋，要求對大約471架在美國註冊的波音737 Max 8、Max 9和 Max 8-200型號飛機進行檢查。



FAA指出，當局早前在部份737 MAX客機右側服務艙門周圍的結構加固處發現裂紋，警告若有損毀而未被發現，可能會降低飛機結構的完整性，並在新發布的適航指令中，要求航空公司根據每架飛機的使用和維護情況，定期檢查相關區域，並在飛機重新投入使用之前及時修復任何裂縫。

2026年4月15日，美國華盛頓州，圖為一架波音737 Max飛機正在工廠中組裝。（Reuters）

波音公司發聲明，表示已按新指令展開工程分析，以確定裂紋產生原因，並正研究改進工程設計，防止同類問題重演。

這並非FAA首次就737系列客機上發現的裂紋頒布適航指令，早在2019年，FAA就因部份波音737-700、737-800 及 737-900機型的機身與機翼連接處出現裂紋，而發布命令。此外，FAA還在上月發布命令，要求對453架波音737 MAX進行檢查，涉及座椅安裝不當。