杜拜航空案疑犯照曝光　涉揮斧襲機長　據報社交平台現恐怖分子照

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，阿聯酋通訊社10月3日引述該國總檢察長表示，副機師在飛行途中企圖恐襲，在駕駛艙內用應急斧（crash axe）襲擊機長，試圖奪取飛機控制權。

多間外媒引述消息報道，副機師為阿曼籍男子Hamam al-Hammami，並指其社交平台曾出現恐怖分子照片。



杜拜航空客機恐襲未遂案：以色列傳媒曝光副機師遭制服後的照片（影片截圖）

阿聯酋檢方表示，調查工作仍在進行中，以查明事件經過、犯案動機及相關關聯，同時審核物證和電子證據。

檢方指疑犯使用駕駛艙內的應急斧（crash axe）襲擊機長。該斧為民航客機駕駛艙配備的防護裝備，專供緊急情況時破門破窗逃生使用。

多間外媒引述消息指，副機師為29歲阿曼籍男子Hamam al-Hammami，消息人士指，他生於阿聯酋，父親為阿曼人，母親為敘利亞人，曾在阿聯酋居住數年。

以色列傳媒曝光阿曼籍男子Hamam al-Hammami在社交網站Linkedin的圖片（社交網站）

以媒並曝光該男子在社交網站LinkedIn的圖片，據美媒指，該LinkedIn顯示男子曾在阿曼航空（Oman Air）工作七年，2025年2月離職，2025年6月加入摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc），2026年1月離開，頁面並未提及杜拜航空，不過據消息人士證實，該頁面確屬於涉案副機師，頁面大多資料目前已被刪除。

報道又指，副機師2025年因極端言論，被阿曼航空（Oman Air）禁止飛行，改擔任其他職位。他在杜拜航空僅工作8個月。

根據報道，該LinkedIn頁面僅有兩條動態，且是在9月30日發布，時間為事發後的約9小時，目前未知是誰發布，以及是否預先設定的定時發布內容。

2026年9月30日，杜拜航空客機從杜拜起飛，原定飛往以色列特拉維夫，最終緊急降落在沙特塔布克（Tabuk）的機場（Anadolu via Getty Images）

第一條動態包括一系列在波音737 Max客機駕駛艙內拍攝的片段。這次事發的杜拜航空客機就是一架737 Max 8客機。影片結尾展示兩張照片，包括蓋達組織（Al Qaeda）前領袖扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）及另一位曾實施自殺式炸彈襲擊的恐怖分子Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi的照片。

第二條動態包括由人工智能（AI）產生的圖像，描繪伊斯蘭教最神聖三個聖地麥加、麥地那和耶路撒冷由一條連續發光的軌跡連接起來，背景出現聲音誦讀一首充滿抗爭意味的詩歌，內容為表達拒絕屈辱、不懼死亡以及捍衛尊嚴。

報道指，與疑犯同名的Instagram戶口也有出現相同的影片與圖像，目前已遭刪除。

2026年10月2日發布的一張照片顯示，印度公民、杜拜航空公司機師馬赫查爾（Smit Machchhar，左）在客機上被副機師刺傷。照片中他與印度總理莫迪（Narendra Modi，右）正在視像通話。（Reuters）

10月2日，阿聯酋政府和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一位高級顧問皆將9月30日發生的杜拜航空1073航班險些墜毀事件定性為「恐怖主義行為」（terrorism）。

《華爾街日報》早前報道，以色列審計署於2024年5月發布的一份機密報告指出，往返以色列的航班存在許多安全問題，包括外國機場的保安不足。報告發現，以色列交通部過度關注以色列的航空公司，而沒有投入足夠的資金和資源來為飛往以色列的外國航空公司提供安全保障。