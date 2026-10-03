特朗普擬向逾2000萬醫保長者發90美元補貼 或與中期選舉有關
撰文：林嘉敏
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臨近11月中期選舉，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再作出財政承諾，他10月2日宣布將向2000萬參加聯邦醫療保險（Medicare）的長者一次過發放90美元（約706港元），以抵消每月保費開支。
特朗普表示，該款項來自醫療保險改善基金（Medicare Improvement Fund），國會已向該基金撥款20億美元（約157億港元）。白宮稱，大多數合資格年長者將於10月初收到直接存款，無直接存款者亦將在已登記地址收到郵寄支票。
共和黨目前在參眾兩議院僅佔微弱多數，伊朗戰爭推高油價和生活成本讓其支持率低迷。特朗普上月提議若共和黨保住國會，向所有成年公民發放5000美元（約3.9萬港元）支票，遭經濟學家及部分共和黨人質疑。
此外，特朗普亦將向近100萬參加《平價醫療法案》人士發放500美元（約3923港元）退款，專家指此舉或影響選情，白宮則辯稱這是向參保人所支付過高費用的退款。
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